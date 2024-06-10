Kızılyürek kaybetti

Avrupa Parlamentosu seçimleri dün gerçekleştirildi.

Kıbrıslı Türk adaylar Niyazi Kızılyürek, Hulusi Kilim ve Oz Karahan seçimi kazanamadı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, DİSİ’den Lukas Furlas, AKEL’den Yorgos Yeorgiu ve DİKO’dan Kostas Mavridis yeniden Avrupa Parlamentosu’na seçildi.

Gerçekleştirilen seçimlerde bağımsız aday olarak yarışan sosyal medya fenomeni Fidias Panayotu yeni milletvekili olarak belirlendi.

Önceden “Sağlık Bakanı” olarak görev yapan Mihalis Hacıpandelas da DİSİ’den seçilen ikinci kişi oldu.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu’na ELAM’dan ise Yeadis Yeadi girdi.

Verian şirketinin sandık çıkış anketleri ve üye ülkelerdeki tahminlerin bir bileşimi olan bu sonuçlara göre, DİSİ'nin oy oranı %23,8 iken AKEL'in oy oranı %23,1. Bağımsız aday Feidias Panayiotou %14,7 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ardından DIKO %11,8, ELAM %10,4, EDEK %6,4, Volt Kıbrıs %3,2, DIPA %2,7, Yeşiller Hareketi %1,1 ve diğerleri geldi.

2024 seçimlerindeki katılım oranları ise şöyle gerçekleşti:

Lefkoşa %38,7, Limasol %67,5, Mağusa %75,7, Larnaka %69,5, Baf %75,7, Yurt Dışı %61,5, Kıbrıslı Türk Özel Sandık Bölgeleri %5,5.