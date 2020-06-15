Sanayiciler taleplerini sıraladı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirus (COVİD-19) salgınının, ülke ekonomisine de ciddi zararlar verdiğini, yükseköğrenim ve turizm sektörlerinde yaşanan sorunların iç piyasadaki talebi çok ciddi oranlarda düşürdüğünü, global ticarette yaşanan sorunlar ve yavaşlamanın da ülkeyi etkilediğini kaydetti.

Odadan yapılan açıklamada, İkinci Ekonomik Paket’in “hüsranla sonuçlanmaması” için reel sektör ile istişare içerisinde, sektörün sorunlarına çözüm olacak bir paket yaratılmasının önem taşıdığı belirtilerek, odanın önerilerine de yer verildi.

Öneriler arasında, işletmelerin finansman ihtiyacı için bir yıl ödemesiz 36 ay / 48 ay vadeli faiz destekli kredi imkânı sağlanması, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları gibi devlete karşı yükümlülüklerin yılsonuna kadar devlet tarafından karşılanması yer alıyor.

Son aylarda petrol fiyatlarındaki düşüşler de göz önünde bulundurularak, elektrik fiyatlarının düşürülmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, elektrik birim fiyatlarının gerekirse sübvansiye edilerek 60 kuruş/kW olacak şekilde güncellenmesi talep edildi.

Bin beş yüz TL’lik maaş desteğinin tüm çalışanlar için yılsonuna kadar devam etmesi istenilen açıklamada, geçmiş dönemin koşullarına göre düzenlenen ve rekabet gücünü aşağıya çeken bazı yasal düzenlemelerin de günün koşullarına göre ivedilikle yeniden düzenlenmesi talep edildi.

Ekonomik politikalar oluşturulurken yalnızca kamu sektörü ve kamu bütçesi üzerine odaklanmamak gerektiği; toplumun refahı ve geleceği için ekonominin bir bütün olarak, bilimsel yöntemlerle ele alınması ve reel sektörün yeniden ayağa kaldırılması için gereken tüm adımların cesurca atılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “İyi niyetimizi korumak istiyoruz. Yapıcı bir şekilde kimse ile kavga etmeden, uzlaşıcı bir dille sorunlarımızı ortaya koymaya da devam ediyoruz. Ancak bilinmelidir ki; sektörümüzün artık yaşamsal hale gelen bu sorunlarına duyarsız kalındığını görürsek, duruşumuzu netleştirmeyi de iyi biliriz.” denildi.