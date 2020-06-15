Pilli kürsüye çıktı

Sağlık bakanı Ali Pilli “Biz taviz vermedik, merkezi karantina şartı koyduk” dedi

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki toplantı bir hayli gergin geçti. Türkiye’den gelen bir özel uçağın karantina koşulları dışında ülkeye sokulması konusunda hedefteki isim Sağlık Bakanı Ali Pilli muhalefetin baskısına dayanamadı kürsüye çıktı.
Merkezi Karantina sorumluluğunun Sağlık Bakanlığında olduğunu söyleyen Pilli, ülkeye giriş yapan kimseden PCR testi istenmediğini hatırlatarak, ilgili kişilerden de böyle bir test istenmediğini belirtti.
Pilli “biz taviz vermedik, merkezi karantina şartı koyduk” dedi

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 18:07
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Vatandas
Vatandas - 56 dakika Önce

Olan olmus torba dolmus simdi herjkes kendini kurtarmnaya calisiyor. Artik birakin bunlari da simdi onumuzdeki pilava bakalim. BOYLKE BIR DURUMDA, yani tes yapmadan ulkeey birilerinin girmesi ve bircok ksiyle temasta bulunmasi durumda prosedur neyse onu bir an once uygulayin. En azindan gec kalmadan OLASI bir hastalik durumunu onlemeye calisalim. Bu insanlar nerelere gitmis kimlerel gorusmus bunlari takip edip izolasyona alin ve testlerini de yapin. Su anda yapilmasi gereken budur.

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