Pilli kürsüye çıktı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki toplantı bir hayli gergin geçti. Türkiye’den gelen bir özel uçağın karantina koşulları dışında ülkeye sokulması konusunda hedefteki isim Sağlık Bakanı Ali Pilli muhalefetin baskısına dayanamadı kürsüye çıktı.

Merkezi Karantina sorumluluğunun Sağlık Bakanlığında olduğunu söyleyen Pilli, ülkeye giriş yapan kimseden PCR testi istenmediğini hatırlatarak, ilgili kişilerden de böyle bir test istenmediğini belirtti.

Pilli “biz taviz vermedik, merkezi karantina şartı koyduk” dedi

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 18:07