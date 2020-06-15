Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki toplantı bir hayli gergin geçti. Türkiye’den gelen bir özel uçağın karantina koşulları dışında ülkeye sokulması konusunda hedefteki isim Sağlık Bakanı Ali Pilli muhalefetin baskısına dayanamadı kürsüye çıktı.
Merkezi Karantina sorumluluğunun Sağlık Bakanlığında olduğunu söyleyen Pilli, ülkeye giriş yapan kimseden PCR testi istenmediğini hatırlatarak, ilgili kişilerden de böyle bir test istenmediğini belirtti.
Pilli “biz taviz vermedik, merkezi karantina şartı koyduk” dedi
Pilli kürsüye çıktı
Sağlık bakanı Ali Pilli “Biz taviz vermedik, merkezi karantina şartı koyduk” dedi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki toplantı bir hayli gergin geçti. Türkiye’den gelen bir özel uçağın karantina koşulları dışında ülkeye sokulması konusunda hedefteki isim Sağlık Bakanı Ali Pilli muhalefetin baskısına dayanamadı kürsüye çıktı.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Olan olmus torba dolmus simdi herjkes kendini kurtarmnaya calisiyor. Artik birakin bunlari da simdi onumuzdeki pilava bakalim. BOYLKE BIR DURUMDA, yani tes yapmadan ulkeey birilerinin girmesi ve bircok ksiyle temasta bulunmasi durumda prosedur neyse onu bir an once uygulayin. En azindan gec kalmadan OLASI bir hastalik durumunu onlemeye calisalim. Bu insanlar nerelere gitmis kimlerel gorusmus bunlari takip edip izolasyona alin ve testlerini de yapin. Su anda yapilmasi gereken budur.