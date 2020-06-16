Mağusa Kale Lions Kulübü, Onkoloji Bölümüne cihaz bağışladı

Mağusa Kale Lions Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Servisi’ne, hastaların kullanımı için dijital kilo ve boy ölçüm cihazı bağışladı.

Mağusa Kale Lions Kulübü 2019-2020 Dönem Başkanı Sahure Erel’in yaptığı yazılı açıklamaya göre cihaz, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Alev Ulubay’ın da yer aldığı heyetin ziyaret ettiği serviste Hematoloji Klinik Şefi Dr. Dilek Yazman’a teslim edildi.

