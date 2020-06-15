"Yasal çerçevede ülkeye geldiler"

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, özel uçak ve izinle ülkeye yapılan giriş yapan teknik heyet konusunda basın toplantısı düzenledi

Basın toplantısında Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

Üstel, özel uçak ve özel izinle ülkeye gelen teknik heyetin yasal zeminde, yasal çerçevede ülkeye geldiklerini söyledi.

Heyetteki kişilerin toplum sağlığını tehlikeye atacak bir durumları olmadığını ifade eden Üstel, izin sürecinin takipçisi olduklarını, işi yasal zeminde yürüttüklerini, kimsenin art niyeti ve düşüncesi olmadığını vurguladı.

Bakan Ünal Üstel teknik heyetin, Lapta turizm bölgesinde, Lapta Belediyesi’nin Ocak ayında uzun vadeli kiralama yöntemi ile çıktığı otel, marina ve sosyal tesis ihalesi için ülkeye geldiklerini söyleyerek, bu ihalenin detayları hakkında bilgiler verdi.

Gürcafer: Getirebilmek için çok çaba sarf ettik

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, böyle bir olayın yaşanmasının kendisini çok üzdüğünü söyleyerek, söz konusu firmanın tüm dünyanın peşinde koştuğu, çok büyük ve önemli bir şirket olduğunu belirtti.

Gürcafer, “Biz dünyanın merkezi değiliz” diyerek bu firmayı ülkeye getirebilmek için çok büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ülkenin tanınmamasının çok büyük sıkıntılar yarattığını söyleyen Gürcafer, “Bunun sebebi siyasi hesaplaşmalardan dolayıdır. Beki bunu sayın bakanının yanında söylememem lazım ama popülizmden uzak davranmaya davet ediyorum konuya taraf olan herkesi…” şeklinde konuştu.

Gürcafer, amacın toplumsal faydaya hizmet edebilmek olduğunu vurguladı.