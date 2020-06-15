“Soru işaretleri var”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay gelen özül uçak ile ilgili kendisinin de kafasında soru işaretleri olduğunu kaydetti

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Türkiye’den gelen bir özel uçağın karantina koşulları dışında ülkeye sokulması konusunda muhalefet partilerinin eleştiri ve sorularını Başbakan Yardımcısı  ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yanıtladı.

Özersay, ilgili kişilerin adaya gelişi ile ilgili herhangi bir Bakanlar Kurulu kararı olmadığını söyledi.

Muhalefete konuyu sorgulamasında hak verdiğini belirten Özersay sözlerine devamla benim açımdan soru işaretleri ortadan kalkmadı dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 15:55
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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