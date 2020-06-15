“Soru işaretleri var”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Türkiye’den gelen bir özel uçağın karantina koşulları dışında ülkeye sokulması konusunda muhalefet partilerinin eleştiri ve sorularını Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yanıtladı.

Özersay, ilgili kişilerin adaya gelişi ile ilgili herhangi bir Bakanlar Kurulu kararı olmadığını söyledi.

Muhalefete konuyu sorgulamasında hak verdiğini belirten Özersay sözlerine devamla benim açımdan soru işaretleri ortadan kalkmadı dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 15:55