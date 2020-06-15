Tatar polisi devreye koydu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda sert tartışmalara sahne oldu. Genel Kurulun gündemini Türkiye’den gelen bir özel uçağın karantina koşulları dışında ülkeye sokulması meşgul etti. Muhalefetin sorularını yanıtlamak üzere kürsüye Başbakan Ersin Tatar geldi.

Tatar, gelen kişilerin karantina şartı ile geldiğini vurguladı, koşulların ihlal edilip edilmediğine ilişkin Polis Genel Müdürlüğü’ne araştırma talimatı verdiğini söyledi.

Tatar, kürsüde iken, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin sorusu üzerine sinirlendi. İkili arasında atışmalar oldu