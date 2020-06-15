Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda sert tartışmalara sahne oldu. Genel Kurulun gündemini Türkiye’den gelen bir özel uçağın karantina koşulları dışında ülkeye sokulması meşgul etti. Muhalefetin sorularını yanıtlamak üzere kürsüye Başbakan Ersin Tatar geldi.
Tatar, gelen kişilerin karantina şartı ile geldiğini vurguladı, koşulların ihlal edilip edilmediğine ilişkin Polis Genel Müdürlüğü’ne araştırma talimatı verdiğini söyledi.
Tatar, kürsüde iken, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin sorusu üzerine sinirlendi. İkili arasında atışmalar oldu
Tatar polisi devreye koydu
Başbakan Tatar, karantina koşullarının ihlal edilip edilmediğine ilişkin polise görev verdiğini açıkladı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda sert tartışmalara sahne oldu. Genel Kurulun gündemini Türkiye’den gelen bir özel uçağın karantina koşulları dışında ülkeye sokulması meşgul etti. Muhalefetin sorularını yanıtlamak üzere kürsüye Başbakan Ersin Tatar geldi.
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YORUMLAR
Sayin Tatar su anda , daha falza gec kaladan KARANTINA KURALLARI IHLAL EDILMIS GIBI !!! davranmak zorundayiz. Yani SANKI BUNINSANLAR HASTAYMISLAR GIBI onlemler almaliyiz. Saglikli olup olmadiklarini bilmesek dahi. Saglik kurallari, saglik etigi bunu gerektirir usulu budur. Yani su anda HERHALUKARDA, ne olursa olsun, bu insanlarin temasta bulundugu herkes SANKI BULASICIYMIS gibi degrlendirilmeli , izole edilmeliler ve testleri yapilmalidir. (Daha cok erken oldugu icin ilk testler negatif cikabilir bu testlerin sonradan tekrarlanmasi da gereklidir.) Birakin kim sucluydu kim gucluydu. Sonucta beceriksizlikten ortaya cikmis bir olay , olan da olmus. Su anda riski azaltmaya calsimamiz lazim. Onemli olan budur.