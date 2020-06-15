Kemal Aydın trafik kurbanı

Tatlısu yakınlarında gerçekleşen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan kaza ile ilgili verilen bilgi şu şekilde:

Bugün saat 18.00 sıralarında, Tatlısu - Girne Anayolu üzerinde, Harun Çetin, yönetimindeki GM 666 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Şaban Ateş yönetimindeki JD 773 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu JD 773 plakalı aracta yolcu olarak bulunan Kemal Aydın olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan GM 666 plakalı araç sürücüsü Harun Çetin, JD 773 plakalı araç sürücüsü Şaban Ateş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayla Aydın ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...