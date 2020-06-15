Üstel ve Atakan eleştirileri yanıtladı

UBP-HP hükümetinde ortaklar arasında sıkıntıya neden olan karantina koşullarını yerine getirmeden ülkeye sokulan yatırımcılar konusu mecliste tartışıldı. Eleştirilere Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel yanıt verdi: Üstel Lapta’da yapılacak marina ile ilgili şirketin davet edildiğini anlattı

Muhalefetin konuşmasına müdahale ettiği gerekçesiyle Üstel, kürsüden indi, bu durum şikayete yol açtı

“Tüm gelenler itfaiye salonundan ülkeye alınıyor”

Daha sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan söz aldı… Atakan pandemi sürecinde tüm ülkeye giren kişilerin itfaiye kapısından ülkeye giriş yaptığını anlattı