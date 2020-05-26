Davutoğlu sağ  şeride geçti

Hüseyin ÇİÇEK

Lefke’ye bağlı Cengizköy’de dün meydana gelen trafik kazası sonucu 3 kişi yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yürekleri ağızlara getiren kaza sonucu cadde adeta savaş alanına döndü.

Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 15:00 sıralarında Cengizköy’de meydana geldi, yönetimindeki KR 122 plakalı aracı ile seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybeden 44 yaşındaki sürücü Ali Davutoğlu, sağ şeride geçerek karşı yönden gelmekte olan 73 yaşındaki Mustafa Erbekir yönetimindeki BN 499 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucunda araç sürücüleri Ali Davutoğlu, Mustafa Erbekir ve BN 499 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 61 yaşındaki Aysel Erbekir yaralanarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.