Gazimağusa’da yakışmayan görüntüler

Gazimağusa’da devlet dairesinin önünde bulunan ve kaldırımı işgal eden kesilmiş ağaç dalları bölge sakinlerinin tepkisine yol açtı

Gazimağusa’da yakışmayan görüntüler
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da, Palm Beach bölgesinde, Liman Dairesi Müdürlüğü önünde,  kaldırım üzerine sorumsuz kişiler tarafından konulan kesilmiş ağaç dalları bölge sakinlerinin tepkisine yol açtı. Diyalog muhabirine ulaşan bölge sakinleri, Gazimağusa’nın en işlek yerlerinden biri olan Palm Beach bölgesinde, kaldırım üzerine atılan ağaç dallarının görüntü kirliliği yaptığını ifade etti.
Bölge sakinleri, Gazimağusa Belediye ekiplerinin bölgeyi sık sık temizlemesine rağmen, sorumsuz kişilerin inatla aynı bölgede çevre kirliliği yarattığına dikkat çekerek yetkilileri denetim ve yaptırım konusunda göreve çağırdı.


 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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