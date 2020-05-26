Gazimağusa’da yakışmayan görüntüler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Palm Beach bölgesinde, Liman Dairesi Müdürlüğü önünde, kaldırım üzerine sorumsuz kişiler tarafından konulan kesilmiş ağaç dalları bölge sakinlerinin tepkisine yol açtı. Diyalog muhabirine ulaşan bölge sakinleri, Gazimağusa’nın en işlek yerlerinden biri olan Palm Beach bölgesinde, kaldırım üzerine atılan ağaç dallarının görüntü kirliliği yaptığını ifade etti.

Bölge sakinleri, Gazimağusa Belediye ekiplerinin bölgeyi sık sık temizlemesine rağmen, sorumsuz kişilerin inatla aynı bölgede çevre kirliliği yarattığına dikkat çekerek yetkilileri denetim ve yaptırım konusunda göreve çağırdı.



