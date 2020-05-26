Kıbrıslı Türkler gibi Rumların da ruh sağlığını bozdu

Yeni tip koronavirüsün Güney’de insanların ruh sağlığını da olumsuz etkilediği bildirildi. Kaygı, korku ve belirsizliğin tavan yaptığı, panik ataklar yaşayanlar ve hatta intiharı düşünenler olduğu vurgulandı.

Politis gazetesi “Koronavirüs Sabrımızı Sınıyor… Akıl Sağlığı Krizi” başlıklı haberinde, ihtiyaç duyanların uzmanlara ulaşması için kurulan telefon hattına 19 Mayıs 2020’ye kadar 128 yardım çağrısı gittiğini ve son günlerde Athalassa’daki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne giriş yapan hasta sayısında artış gözlemlendiğini, şu anda hastanede tedavi gören hasta sayısının 90’a ulaştığını kaydetti.

Haberde, uzman yardımı için Mart ayı sonunda devreye konulan telefon hattına ulaşan 128 kişiden 40’ının yoğun kaygı, korku ve panik atak, 30’u uyku sorunu şikayetlerinde bulunduğu, 11 kişinin de intihara meyilli olduğu ve psikiyatra yönlendirildiği belirtildi.

Gazete, yeni tip koronavirüs salgınının halk arasındaki çeşitli etkilerini ortaya çıkarmak üzere RetailZoom şirketine yaptırdığı anketin devamını da aktardı.

Eğitim anketi

RetailZoom tarafından 20-21 Mayıs’ta, 18 yaş ve üzeri 777 kişiye ulaşılarak ve aynı IP adresinden gelen cevaplar ayıklanarak yapılan ankette; Rum Eğitim Bakanlığı tarafından salgın döneminde uygulamaya konulan internet üzerinden eğitim programının değerlendirilmesi istendiğinde ankete katılanların yüzde 51’i eksikleri olduğunu, yüzde 16’sı başarısız olduğunu söyledi. Bu başarısızlığın sorumlusu sorulduğunda katılımcıların yüzde 66’sı Rum Eğitim Bakanlığı cevabını verdi. Öğrencilerin 21 Mayıs’ta okula dönmesi kararını doğru bulanlar yüzde 51 oldu.

Katılımcıların yüzde 46’sı yeni tip koronavirüs salgını geçtikten sonra yaşam tarzını değiştirmeyi düşündüğünü söylerken, salgın sürecinde hayatının sona ereceğini düşünmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 94, “dünyanın sonu geldi” düşüncesine kapılmadığını söyleyenlerin oranı da yüzde 93 oldu.

Rum Futbol Federasyonu’nun (KOP) yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle birinci ligi yarıda kesme kararını doğru bulanların oranı yüzde 37, bu karara itiraz edenlerin oranı da yüzde 38 oldu.