Türkmenköy yasta

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Türkmenköy’de dün sabah acı bir olay yaşandı. Evinin elektriğinin kesik olması nedeniyle üst komşusunun çektiği kablodan elektrik enerjisi alan ikametgahında yangın çıkan 75 yaşındaki Mustafa Köleş yaşamını yitirdi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre sabah 07:00 sıralarında meydana gelen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etse de 75 yaşındaki Mustafa Köleş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üst komşusu tutuklandı

Polisten yapılan açıklamaya göre yangın saat 07.00 sıralarında, Türkmenköy’de Çamlıca Sokak üzerinde bulunan Mustafa Köleş’in kalmakta olduğu ikametgahta meydana geldi. Yangın sonucu mutfak dolapları yanarken, yatak odasında bulunan Mustafa Keleş yaşamını yitirdi. Yapılan ileri soruşturma neticesinde Mustafa Köleş’e ait ikametgahın üst katında kalmakta olan Nedim Kömürcüoğlu’nun, bahse konu ikametgahın elektriğinin kesik olmasından dolayı kendi ikametgâhından elektrik kablosu çekerek elektrik verdiği ve muhtemelen mutfak tezgahı üzerinde bulunan ampülün ısınması sonucu yangınin meydana geldiği tespit edildi. Mesele ile ilgili olarak 54 yaşındaki Nedim Kömürcüoğlu, tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı. Kömürcüoğlu’nun bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.



