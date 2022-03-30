Öfke büyüyor

Ömer KADİROĞLU

Yerel yönetimler reformu kapsamında kapatılması planlanan belediyelerin çalışanları ve bölge halkı dün meclis önünde eylem yaptı. Eyleme Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Lefkoşa’daki Kuğulu Park’ta saat 09.00’da toplanan eylemciler belediyelere ait iş araçları ile meclis önüne gitti ve buradaki yolu trafiğe kapattı. “Anayasa’yı deldirtmeyiz, kaosa izin vermeyiz” sloganıyla düzenlenen eylemde reform protesto edildi.

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” ile “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşeceği saatlerde düzenlenen eylemde konuşan belediye başkanları, reforma karşı olmadıklarını ancak bunun istişare içinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Çelebi: Israr edilirse hesap soracağız

Eylemde ilk konuşmayı yapan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, bir aydır ülke kamuoyunu yakından ilgilendiren, ne olduğu belli olmayan, ülkede kaos yaratan, ne çalışanda ne toplumda huzur bırakan bir “reformdan” bahsedildiğini söyledi. Reforma karşı olmadıklarını, 10 yıldır bu reformun hayata geçirilmesini beklediklerini ancak bunun orta akıl ve günümüz belediyeciliğine uygun bir reform olması gerektiğini ifade eden Çelebi, oldubittilerle, belediyeleri geriye götürecek girişimlere izin vermeyeceklerini dile getirdi. Çelebi, “batak belediyeler” sözünü kabul etmediklerini, “uyduruk” diye nitelediği birleştirmeye karşı olduklarını kaydetti.

Zurnacılar: Mücadeleye devam

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da, reformla yapılmak istenenin anlaşılır olmadığını, kapatılmak istenen iyi belediyeler olduğunu söyledi. Eylemdeki belediyelerin ülkenin en iyi belediyeleri olduğunu ifade eden Zurnacılar, KKTC’yi bir iki ülkenin tanıdığını ama Yeniboğaziçi Belediyesi sayesinde 34 ülkede bayrağın dalgalandığını söyledi. Zurnacılar, bu reformun yanlış olduğunu ifade etti, çalışanlara “ekmek kapınızı kapattırmamak için mücadele etmeye devam edin” çağrısı yaptı.

Erdoğan: Belediyeleri değil maliyeyi kapatalım

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ise, Belediyeler Reformu’na “evet” dediklerini ama oturdukları yerden akıllarına estiği gibi bir reformu kastetmediklerini söyledi. Belediyesi kapatılacak belediye başkanlarına “evinizde oturun, maaş verelim” denildiğini ama hiçbir belediye başkanının bunu kabul etmediğini ifade eden Erdoğan, reform görüşmeleri ile ilgili Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ı eleştirdi.

Manisoy: Sabrımızı zorlamayın

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy da, “reform” diye önlerine bir şey getirildiğini bunun “dayatma” olduğunu savundu. Belediyelerin halka verdiği hizmetlere işaret eden Manisoy, Belediyeleri talan edenleri batıranları içeri sokacaksınız iyi belediyeleri kapattırmazsınız” dedi. Manisoy, “Gelin halka anlatın reformunuzu yüz yüze… Sabrımızı zorlamayın belediyemizi kapattırmayacağız. Ne belediye çalışanları ne halkın huzuru kaldı, bu yasayı geri çekin oturun tüm paydaşlarla doğru düzgün konuşun” ifadelerini de kullandı.

Sarıçizmeli: Bizi devlet eliyle batırmaya çalışıyorsunuz

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, hükümeti yerel yönetimler reformu konuşunda eleştirerek, reform yasasını “kaos paketi” olarak niteledi. Sarıçizmeli, Belediyeler Reformu’nun içerik açısından boş olduğunu ve bunun kendilerine dayatıldığını ifade ederek, yıllardır “bizi devlet eliyle batırmaya çalışıyorsunuz” dediklerini ancak seslerini duyuramadıklarını, devlet eliyle katkıları verilmeyerek, batırılmaya çalışıldıklarını savundu.

Öztaş: Kapatılması gereken sizlersiniz

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da, “Ülkede elektrik, akaryakıt yok, maliyeniz battı. Yani kapatılması gereken sizlersiniz, sizi kapatalım. Oturduğunuz yerden size belediyelerimizi kapattırmayacağız” dedi. Öztaş, “Biz sizinle halk için her yolda yürürüz ama bu yolda bizi karşınızda bulacaksınız” ifadelerini de kullandı.



Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022, 10:27