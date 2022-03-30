Aceleye gerek yok

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, hükümete, yerel yönetimler reformu ile ilgili Meclis komitesinde görüşülen yasa tasarısını “geri çekme ve gerçek bir reform yapma” çağrısında bulundu.

Gönyeli Belediye Başkanı Benli, dün yerel yönetim reformunun tartışıldığı Meclis komitesinde yaptığı konuşmayı kamuoyu ile paylaştı.

“Tarihi fırsatı yitirmeyelim. Siz bu tasarıyı geri çekiniz, Avrupa’daki tüm birikimi adaya taşıyalım, Türkiye’deki meslektaşlarımızla görüşelim, kendi deneyimimizi katalım, dünyanın tecrübesiyle bu reformu başaralım” diyen Benli, yerel yönetim referandumuna yönelik bakış açılarını değiştirmeleri gerektiğini belirtti.

Hükümetin, Meclis’ten ivedilikle görüşülmesi için oy çokluğuyla geçirdiği “Belediyeler Reformu”na ilişkin yasa tasarılarını görüşmek üzere toplanan Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde konuşan Benli, öncelikle “Avrupa Birliği Yerel Yönetim Özerklik Şartı”nı örnek almaları gerektiğini ifade etti.

Anayasa çerçeve çiziyor

“Anayasa size çerçeve çiziyor. Yerel yönetimler halkın seçtiği karar organları tarafından yönetilir. Bu değiştirilemez. Siz intibakları kendiniz yapmak istiyorsunuz” ifadelerini kullanan Benli, şöyle devam etti:

“Hedefi belirlerken öncelik yerinden yönetim ilkesidir. Yeniden görev tanımları yapılması gerekiyor, bunun yerinden yönetim ilkesiyle yapılması gerekiyor. Bir köprü yapmak için iki yıl uğraştık biz, izin alabilmek için bürokrasi ile boğuştuk. Okullar, enerji, iletişim, kara yolları, yerinden yönetim için yetki devredeceksiniz, bunun için yasalar yeniden düzenlenmelidir.

Anayasa yerel yönetimlerin ‘kendi teşkilat yapıları ile yönetilmesini’ emrediyor. Belediyelere özerklik vereceksiniz. Reform budur.

İhale yasası, merkezi hükümetin ihtiyaçlarına göre düzenlendi. Yerel yönetimlerin ihtiyaçları farklıdır. Tüm yasaların yerinden yönetim ilkesine göre düzenlenmesi şarttır. Görev tanımları yeniden yapılmış belediyeleri, çok daha etkin hizmet verecek güce de kavuşturmanız gerekiyor.

Belediye sayısı reform için tek ölçek değildir, asıl önemlisi verimliliktir; Almanya bu reformu 1976’da yaptı. Avrupa’da yerel demokrasi diyorlar, yerel yönetim değil, çünkü merkezi hükümetle de eşittir.

Dünyayı geziniz, yerel yönetimleri geziniz, belediyelerin reformlarını destekleyen özel finans kurumları vardır. Hem yönetsel hem de finans gücünü yaratmadan reform başarılamaz.”

Zamana ihtiyacımız var

“Belediyeler elbette daha şeffaf olmalıdır” diyen Benli, şunları ifade etti:

“Sayıştay siyasi renklere göre denetim yapmamalıdır. Bağımsız organların dıştan yapacağı denetimler önemlidir. Siyasi otoritenin atadığı bir denetim anlayışı ile bağımsız bir denetim mümkün olmaz.

Reform sürecini tarihi bir fırsat olarak görüyorum. Avrupa’dan ve Türkiye’den en önemli uzmanları getirelim, bu insanlar gelmeye hazırdır, bu reformu öyle çalışalım.

Gerçek bir reform için zamana ihtiyacımız var. Bir sene bize yetmez, siz ivedilik istiyorsunuz. Tarihi fırsatı yitirmeyelim. Siz bu tasarıyı geri çekiniz, Avrupa’daki tüm birikimi adaya taşıyalım, Türkiye’den meslektaşlarımızla buluşalım, kendi deneyimimizi katalım, dünyanın tecrübesiyle bu reformu başaralım.”