Son tarih 16 Ekim 

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), ‘Eczacı, ‘Eczacı Kalfası ile Acil Tıp Teknisyeni’ münhallerine başvuracaklar için duyuru yaptı.

Duyuruda, söz konusu münhallere başvuru yapmak isteyenlerin Online Randevu Sistemi üzerinden en geç 16 Ekim 2020 tarihine kadar (bu tarih de dahil) randevu almaları gerektiği kaydedildi.

KHK şu duyuruyu paylaştı:



“Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan III. Derece Eczacı, IV. Derece Eczacı Kalfası ile IV. Derece Acil Tıp Teknisyeni mevkii için son başvuru tarihi 23 Ekim 2020’dir.Ancak söz konusu kadroların münhal duyurusunda da belirtildiği üzere, başvuru yapmak isteyenlerin Online Randevu Sistemi üzerinden en geç 16 Ekim 2020 tarihine kadar (bu tarih de dahil) randevu almaları gerekmektedir. Sistemden randevu almayan kişilerin müracaatları kabul edilmeyecektir.”