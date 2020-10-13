Guterres hazır

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, KKTC’de ikinci tur seçimlerin tamamlanmasının ardından Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili müzakere sürecinin başlayacağını ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gerekli hazırlıkları yaptığını söyledi.

Alihtia haberi “Guterres İnisiyatifi Hemen Başlıyor… Hristodulidis Bugün Avrupalı Dışişleri Bakanlarına Maraş Hakkında Bilgi Veriyor… Türkiye’nin Güvenlik Konseyi’ndeki Baskıları Boşa Çıktı” başlığıyla ikinci manşet olarak değerlendirdi.

Hristodulidis’in, Lüksemburg’da “bilgilendirme yaptığını” yazan gazete “Cuma günü sızdırılan bilgiye göre Türkiye’nin toplantı veya başkanlık açıklaması yapılmasın diye BM Güvenlik Konseyi’nne yoğun müdahalelerine rağmen Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin, geçmişte yayımladığı karardan sonra Güvenlik Konseyi’nin çok güçlü tepkisini ortaya koydu” ifadesini kullandı.

Gazete devamla Hristodulidis’in, dünkü Fileleftheros’ta yayınlanan söyleşisinde dile getirdiği; KKTC Cumhurbaşkanı seçiminin gelecek Pazar günkü ikinci turumun hemen ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma yönünde yeni inisiyatif alacağı kanaatinde olduğunu hatırlattı.