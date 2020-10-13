‘Geri adım atılmalı’

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kapalı Maraş'ın açılmasının karşılıklı güveni zedelediğini, gerginliği artırdığını ve karardan geri dönülmesi gerektiğini savundu.

Almanya ve Fransa'nın AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Borell, toplantıda kapalı Maraş'ın bir kısmının KKTC tarafından açılması yönündeki karar ile Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin çalışmaları için yayınladığı yeni Navtex'in de gündeme geldiğini söyledi.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi bakanlarının konuyu açtığını kaydeden Borrell, Maraş'ın açılmasının karşılıklı güveni zedelediğini, gerginliği artırdığını ve karardan geri dönülmesi gerektiğini savundu. Borrell, KKTC'deki seçimlerin bitmesinin ardından Kıbrıs sorununun çözümü için BM gözetiminde görüşmelerin yeniden başlaması için katkı sunmaya hazır olduklarını aktardı.

Türkiye görüşülecek

Borrell, Türkiye'nin Akdeniz'deki yeni Navtex ilanını ise "üzüntü verici" olarak değerlendirdi. Bunun gerginliğin yeniden tırmanmasına sebep olacağını savunan Borrell, gerginliğin düşürülmesine yönelik çağrılarına devam edeceklerini dile getirdi.



Borrell, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin neden hala başlamadığına ilişkin soru üzerine, "Bunu bilmiyorum ama hazırlık yapıldığını biliyorum. Diplomatik danışmanlar düzeyinde temaslar olduğunu biliyorum. Hazırlık görüşmeleri yapıldı. Türkiye'nin yeni Navtex ilanından sonra ne olacağını merak ediyorum. Bunun faydalı olmadığını düşünüyorum ama buna rağmen istikşafi görüşmelerin yapılmasını ümit ediyorum." dedi.AB liderlerinin 1-2 Ekim'deki son toplantılarında Türkiye ile ilişkileri değerlendirdiğini hatırlatan Borrell, Türkiye'nin yeni Navtex duyurusu sonrası gelişmelerin AB liderlerinin 15-16 Ekim'deki toplantısında da ele alınacağı bilgisini verdi.Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasında prensipte mutabık kaldı.Borrell, Almanya ve Fransa'nın yaptırım önerisinin tüm üyeler tarafından desteklendiğini söyledi.Borrell, yasaklı kimyasal maddelerin silah olarak kullanımına AB'nin güçlü bir karşılık vermesini ele aldıklarını belirterek, yaptırımların uygulaması için teknik hazırlıkların ve belgelerin hazırlık aşamasında olduğunu kaydetti.