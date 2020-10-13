Kuzeyde 1 vaka çıkarken güneyde 41 oldu

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 441 test yapıldı, 1 yeni vakaya rastlanıldı. Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 610 test sonucunda 41 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan testlerde bir pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Ali Pilli yaptığı açıklamada, dün bin 441 test yapıldığını, bir pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini, pozitif vakanın daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olarak gözetim altında tutulduğunu belirtti.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 815, taburcu edilenlerin 767’ya çıktığı, tedavisi devam edenlerin 44’e düştüğü, pandemi merkezindeki hasta sayısının 10, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısının 33, yoğun bakımda yatan hasta sayısının 1 olduğu kaydedildi.

Güneyde artış sürüyor



Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 610 test sonucunda 41 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi.Toplam vaka sayısının 2 bin 47'ye ulaştığını duyuran Rum haber kaynakları, 21 vakanın temas takibi sonucu tespit edildiğini belirtti.Vakalardan 6’sı ise Limasol hastanesinde görev yapan stajyer hemşireler.Rum Sağlık Bakanlığı'nın vakalarda artış yaşanması dolayısıyla Limasol ve Lefkoşa Rum kesiminde 10 günlüğüne bazı önlemler alınmasına karar verdiği de kaydedildi.