Avrupa Sol Partisi’nden Maraş kararı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi’nin internet üzerinden gerçekleştirilen genel kurulunda Maraş ile ilgili ortak karar tasarısının oy birliği ile kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, AKEL, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Avrupa Sol Partisi’nin Genel Kurul’una kapalı Maraş ile ilgili ortak karar tasarısı sundu, tasarı oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan açıklamaya göre, Maraş’ın açılması “hukuk dışı” olarak nitelendirildi, bunun BM Güvenlik Konseyi ile Avrupa Parlamentosu kararlarının ve uluslararası hukukun ihlali olduğu savunuldu.



Türkiye’nin Maraş’a hukuk dışı şekilde nüfus yerleştirme hedefinde olduğu öne sürüldü. Ayrıca Türkiye’nin Kıbrıs sorununda bütünlüklü çözüm perspektifini baltaladığı iddia edildi ve ülke kınandı.Garantiler ‘yabancıların çağdışı rejimi” ifadesiyle nitelendirilerek, Kıbrıs’ın askersizleştirilmesi Kıbrıslıların insan haklarının ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi Kıbrıs’ta siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyona dayalı çözüme destek belirtildi.