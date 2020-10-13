Akli dengesi iyi değil

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı sosyal medya üzerinden tehdit eden Yılmaz Ecevit Kılıç isimli Türkiye vatandaşı şahıs İstanbul Emniyeti güçleri tarafından tutuklandı. Elde edilen bilgilere göre Kılıç tutuklanarak ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Yayınladığı videoda Akıncı'yı “Sana mesajım şu, gelirim makam odanda kafana sıkarım” diyerek tehdit eden Yılmaz Ecevit Kılıç’ın akli sağlığının yerinde olmadığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçtiğimiz günlerde seçimde aday olmaması için tehdit edildiğini belirterek, “Türkiye’yi yönetene bağlı makamlar var biliyorsunuz. ‘Aday olmaman senin için, ailen için, yakınların için iyi olur’ mesajı bana iletildi maalesef” demişti. Akıncı’nın bu mesajının yankıları sürerken, sosyal medyada yayınlanan bir videoda da Akıncı ölümle tehdit edildi.



“KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı akıllı ol” başlığıyla yayınlanan videoda isminin Yılmaz Ecevit Kılıç olduğu iddia edilen bir şahıs, Mustafa Akıncı’yı ‘makam odasında kafasına sıkmakla’ tehdit etti.

Ne demişti?

Sosyal medyada kabadayılık yapan Akıncı’yı tehdit eden Yılmaz Ecevit Kılıç, söz konusu videoda, şunları söyledi: “Türkiye, dünyanın en büyük Türk devletidir. Sen iç malzemen için, iç siyasetin için kalkıp Türkiye Cumhuriyet devletine iftira atıyorsun. Sana ivedi bir şekilde şu mesajı yolluyorum: Gelirim makam odanda kafana sıkarım, ardıma dahi çeker gelirim. İvedi bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti devletinden, Türk halkından özür dile.”

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 10:22