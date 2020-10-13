Sloganlar ‘Kıbrıs Yunandır’ şeklinde

KKTC’de seçimlerin yapıldığı gün ELAM terör örgütü tarafından Derinya Sınır Kapısı’nda düzenlenen eyleme yaklaşık 250 kişinin katıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi “Derinya Barikatında Olaylar… Polis Müdahalesi” başlığıyla aktardığı haberinde, Rum polisinden yapılan açıklamada, siyah giyinmiş ve maskeli olan yaklaşık 250 kişilik bir grubun, Derinya barikatına doğru yürüdüğünün ve polis korkuluklarını kıran eylemcilerin, meşale yakıp işaret fişeği attıklarının kaydedildiğini yazdı.

Gazete, ellerinde Yunan bayrakları bulunan ve “Kıbrıs Yunandır” şeklinde sloganlar atan eylemcilere polisin müdahale ettiğini kaydederek, polisin olaylara müdahale ettiğini ve eylemcilerin 20.00 sıralarında dağıtıldığını belirtti.

Haberde, polisin soruşturmayı sürdürdüğü, görgü tanıklarından ifade aldığı ve kamera kayıtlarını incelemekte olduğu ifade edildi.

Haber, Fileleftheros’ta “Derinya Barikatında Yakışıksız Davranışlar”; Politis’te “Derinya Barikatında Olaylar”; Haravgi’de “Akılsızlar Sopalarla Derinya Barikatındaki Korkulukları Kırmaya Gitti”.

EDON üyelerinin tepkisi

Bu arada Rum Komünist AKEL partisinin gençlik kolu EDON’un, Lefkoşa’nın Rum kesiminde faşizm karşıtı bir yürüyüş düzenlediği haber verildi.

Yürüyüşe gençlerin ve halkın toplu katılım gösterdiğini yazan Haravgi gazetesi, yürüyüşte faşizmin kınandığını, aynı zamanda Yunanistan’da suç örgütü olarak ilan edilen “Hrisi Avgi’nin” (Altın Şafak) Güney Kıbrıs’taki cezai suçlarıyla ilgili derhal araştırma yapmaları için yetkili makamlara yönelik isteğin ifade edildiğini kaydetti.



Yürüyüşe katılanların, faşizmin tarihin tozlu raflarına kaldırılana kadar mücadeleyi sürdürmeye dair kararlılıklarını vurguladıkları da belirtildi.Yürüyüşün Yunanistan büyükelçiliğinden başladığını ve Rum Başkanlık sarayında son bulduğunu yazan gazete, burada Rum Yönetimi Başkanı ile Baş Savcıya muhtıra takdim edildiğini ekledi.

Derinya’daki olayla ilgili 2 tutuklama

Öte yandan Derinya’da yapılan eylemlerle ilgili Güney Kıbrıs’ta iki kişi tutuklandı.

Güney Kıbrıs’taki haber kaynaklarına göre, Derinya Kara Sınır Kapısı’nda yaşanan olayla iki kişi tutuklandı.

Tutuklanan kişilerin yaşlarının 25 ve 27 olduğu belirtildi. Derinya’daki olaya ilişkin 4 tutuklama emri çıkarıldığı da duyuruldu.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 10:20