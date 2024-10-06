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Standartlar aynı olmalı

Rum sığır besicileri, Kuzey'de üretilen hellim konusunu gündeme getirdi

Standartlar aynı olmalı
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Güney Kıbrıs’taki sığır besicileri, Avrupa Birliği’nin Halloumi/Hellimi Menşe İsmi Korumalı Ürün (MİK/PDO) kapsamındaki tüzüğün yarattığı zorlukları gündeme getirdi.
Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, sığır besicilerinin, AB’nin Kıbrıs Temsilciliği Başkan Vekili Nikolaos Isaris ile bir araya gelerek hellim üretimi ve AB düzenlemelerini ele aldığını yazdı.
Habere göre toplantıda ilgili tüzüğe göre hellim üretiminin, tüm Kıbrıs’ta aynı standart ve koşullarda olması gerektiği vurgulanırken sığır besicileri KKTC’de üretilen ve “hellim” ismini taşıyan peynirin, MİK/PDO standartlarına uymadığını bu nedenle “hellim” ismini taşımaması gerektiğini iddia etti.
Sığır besicileri toplantıda ayrıca hellim üretimi ve ticaretine ilişkin sorunların çözümüne yönelik görüşleriyle önerilerinin yer aldığı muhtırayı, Avrupa Birliği Tarım Müdürlüğü’ne sunulmak üzere teslim de etti.
Sığır besicileri  Rum Yönetimi ve Avrupa Birliği’nden süt endüstrisi konusunda Güney Kıbrıs ve Kuzey’de eşit muamele talebinde de bulundu.
Sığır besicileri, Kıbrıs sorunu çözülene kadar, her iki tarafta da hellim üretimine ilişkin aynı koşul ve kriterlerin uygulanması gerektiğini kaydetti.
 

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