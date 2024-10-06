Koçlar kıyma oldu

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta bağlı Yeşilyurt’ta bir ağıldan 13 sakız cinsi koyun ve 2 koç çalınmasıyla ilgili tutuklanan Pakistanlı Sadaqat Ali, Özbekistanlı Ikrom Kazımov ve Erdoğan Sucuoğlu tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Çalınan koyunlardan 5 tanesinin Erdoğan Sucuoğlu’nun Dağyolu’ndaki ağılında, diğer 7 tanesinin ise

Ikrom Kazımov’un Lapta’ki ağılında tespit edildiği açıklandı. Koçların ise Sucuoğlu tarafından kesildiği ve kıyma yapılıp satıldığı açıklandı.

Polis, Sadaqat Ali’nin 24-25 Eylül 2024 tarihleri arasında Yeşilyurt’ta sakin P.C’ye ait küçükbaş hayvan ağılı içerisinden 13 koyun, Ikrom Kazımov’un ise 2 koç çaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklandığın, koyunların 5 tanesinin kulak numaraları kesik şekilde Dağyolu’nda sakin Erdoğan Sucuoğlu’nun ağılında, diğer 7 tanesinin ise yine kulak numaraları kesik olarak Ikrom Kazımov’un ağılında tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, kayıp olan koçların ise zanlı Erdoğan Sucuoğlu tarafından kesildiği ve kıyma yapılıp satıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başlatıldığını, ayrıca bölgede olan bazı benzer olayların da bulunduğunu, zanlıların diğer olaylarla bağlantılarının olup olmadığının araştırılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı Ikrom Kazımov suçsuz olduğunu, ek iş olarak besicilik yaptığını ve koyunları satın aldığını söyledi. Zanlı, koyunların çalıntı olduğunu bilmediğini mahkemeye beyan etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

