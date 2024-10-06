Ömer KADİROĞLU

Ortadoğu’da devam eden savaş, Kıbrıs’ın her iki kesiminde heyecanla izleniyor. Özellikle Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanlar savaşın yerini barışın alması gerektiğini belirterek, yetkililerin kalıcı bir anlaşma için adım atmasını destekliyor. Kıbrıslı Türkler açısından en önemli sorunun sağlam garanti olduğu belirtilirken, iki liderden daha çok Anavatanların önemli rol oynayabileceği ifade ediliyor.

“Anavatanlar anlaşırsa Kıbrıs sorunu bir günde çözülür” diyen vatandaşlar, müzakerelerin bir an önce başlamasını destekliyor. Geçmiş müzakerelerin olumsuz sonuçlandığını ve hayal kırıklığı yarattığını anımsatan vatandaşlar “bu kez olumlu bir sonuca varmak için BM dışında Anavatanların da katılacağı bir toplantı yapılmalıdır” diyor.

Ne dediler?..

Mehmet Kadiri

“Kıbrıs konusu Kıbrıslıların iradesi dışındadır. Tabi ki her zaman arzumuz bir çözüme varılmasından yanadır. En doğru hareket Yunanistan ile Türkiye’nin eşit şekilde anlaşmasıdır. İki halk arasında hiçbir husumet yoktur ancak dışarıdaki egemen güçler nedeniyle sorunlar yaşanıyor. Mantıklı hareket edilirse hem Türkiye hem de Yunanistan açısından yararlıdır. Bir çözüm olması halinde adanın tüm nimetlerinden her iki tarafın da yararlanacağı bir anlaşma olmalıdır. Mülk sorunu çözülecek gibi görünmez. Esas mesele buradadır.”

Çetin Hasgören

“Müzakerelerin başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümünün zamanı çoktan geldi de geçiyor. Sonuç alınır mı bilmiyorum ancak müzakerelerin başlaması gerekiyor. Yıllardır masadan Rumlar kaçıyor ve ümidimizi kaybediyoruz. Kıbrıs sorunu çözülürse yaşam koşullarının iyileşeceğine inanıyorum. Ortak yönetimde çok şeylerin değişeceğine inancım vardır. En basit örneği güneyle kuzey arasındaki büyük fiyat farklarıdır. Bir anlaşma halinde bizde de güzelliklerin olacağını öngörüyorum.”

Yusuf Sami Aksu

“Kıbrıs’ta bir çözüm olmasının zamanı çoktan geldi. Kıbrıs’ta bir çözüm olmasını istiyoruz çünkü o zaman buradaki yaşam kalitesinin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Kimsenin tanımadığı bir ülkede şartlar ne kadar iyi olabilir ki? O yüzden en kısa zamanda bir çözüme artık varılmasını istiyoruz.”

Atay Şekeroğlu

“Kıbrıs’ta bir çözüm Türkiye, Yunanistan ve Avrupa’nın alacağı ortak bir kararla bir günde sağlanır ancak bence zamanı henüz gelmedi. Bir 10 yıl daha Kıbrıs’ta bir çözüm olmayacaktır. Kıbrıs’ta bir çözüm olması halinde yaşam kalitesinin artacağını düşünüyorum. Avrupa Birliğine girmiş olacağız, ambargolar kalkacak ve kendi ürettiğimiz malı standartlara göre satabileceğiz. Kanunlar ve şartlar da ona göre düzenleneceğinden daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.”

Yılmaz Çolakoğlu

“Kıbrıs’ta en erken zamanda müzakerelerin başlaması ve artık bir anlaşmaya varılması gerekiyor. Bunun zamanı çoktan geldi ve geçti. Bir çözüm olursa ülkede yaşam kalitesinin artacağına inanıyorum. Rekabet olduğu için piyasa ucuzlayacak, ülkeye gidiş- gelişler artacağı için işler çoğalacak, insanların gelirleri yükselecek. Ben çözüm olacağına yönelik umudumu hiç kaybetmedim. Bu memlekette artık bu şekilde yaşanamayacağı için erken bir zamanda mutlu bir sonuç bekliyoruz.”

Muharrem Özseyfiler

“Kıbrıs sorununun çözümünün zamanı geldi de geçiyor ancak her iki taraf da işi yokuşa sürüyor. Ne onların dediği ne de bizim dediğimiz oluyor. İnşallah ileriki zamanda mantıklı bir çerçevede oturup anlaşırlar. En azından Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayanlar bunu istiyor. Kıbrıs etrafındaki zenginlikler elbet bir gün bir anlaşmayı körükleyecektir ancak yakın bir zamanda mı olacak yoksa 3-5 sene sonra mı olacak bunu kimse bilemez. KKTC’de yaşam koşullarının iyileşmesi için adaletin, hakkın ve emek hakkının verilmesi gerekiyor. Anlaşma olursa dünya hukukuna uymamız gerekeceği için çok iyi olacağını düşünüyorum.”

Ayhan Savoğlu

“Kıbrıs’ta çözümün sağlanmasına kimsenin niyeti yoktur. Hiç kimse bu sorunu çözmeye niyetlenmiyor o nedenle bir çözüm olacağına inanmıyorum. Ne bir tarafta ne de diğer tarafta anlaşmayı sağlamak isteyen kimse yoktur.”

Selçuk Seringel

“Kıbrıs’ta çözümün zamanının geldiğini düşünüyorum ancak öyle bir zemin henüz oluşmadı. Bu zeminin uzun sürede oluşmasını istemiyorum. Bir anlaşmayı bizim taraf istiyor ancak sanırım Rum tarafı istemiyor. Bir anlaşma olursa yaşam kalitemizin artacağını, piyasanın ucuzlayacağını düşünüyorum. Bugün vatandaş hiç bir şey alamaz durumdadır. Yüzde 100 olmayıp yüzde 10 bile piyasaya bir etkisi olsa insanlar daha iyi bir yaşam sürecektir. O nedenle bir çözümün artık sağlanması taraftarıyım.”

Mustafa Şener

“Kıbrıs’ta bir çözüm olacağına yönelik inancım yoktur. Bu memlekette çözümün olması Rumlarla Türklerin birleşip anlaşacağına pek inanmıyorum. 1958 yılından bu yana bu davaların içindeyim 58 yılında barış olacak dedik olmadı,1960, 1963 ve 1974 olayları yaşandı. O yüzden kesinlikle bir anlaşma olacağına inanmıyorum. Rumlar bu tarafa gelecek alışverişini yapacak biz de o tarafa gidip alışveriş yapacağız hepsi bu kadar.”

Ali Mamalı

“ Amerika istemediği sürece Kıbrıs sorunu hallolmaz. Benim çözüm olacağına hiçbir inancım yoktur. Çözüm olması halinde şartlarımız garantiler çerçevesinde olmalıdır. Mülk meselesi çözülemeyeceği için Kıbrıs sorununun da çözüleceğine pek inancım yoktur. Rumlar Türkler bir birlerine düşmanlık etmediği sürece birlikte bir arada yaşayabilirler.”

Aysın Karaderi

“Onurlu bir anlaşma istiyorum. Eskiden olduğu gibi Rum’un himayesi altında bir anlaşma kabul edilemez. Her iki tarafın da haklarını savunan eşit şartlarda bir anlaşmayı istiyorum. İki devletli çözüm kabul edilebilir. Öte yandan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi olmak kaydıyla bir çözüme varılmalıdır. Mülk sorunu takas yoluyla çözülebilir.”

Hakan Aşık

“ Kıbrıs sorununun çözülmesinin zamanı çoktan geldi. Kıbrıs’ta bir tarafın ezilip bastırılması diğer tarafın da yüceltilmesi şeklinde bir anlaşma yerine her iki tarafa da aynı hakları veren bir anlaşma olmalıdır. Bu iş zor çözülür. İsteğim var ancak umudum yoktur.”

Galip Dağdelen

“Kıbrıs sorununun çözüm zamanı çoktan gelmeliydi. Tarihte görülmemiş kadar uzun yıllar süren bir çözümsüzlük yaşanıyor. Dileğimiz Kıbrıs Türk halkının haklarını ve anavatan Türkiye’nin garantörlüğü çerçevesinde bir anlaşma olmasıdır. Mülk sorunu iki devlet arasında çözülmelidir. İki tarafın da görüşmecileri oturup bu mülk sorununu çözmeleri gerekiyor. Devletimizin en büyük hatası Türkiye’den gelen nüfusa verilen mallara koçanlarının da verilmesi ve bu malların satılmasıdır.”

Haluk Rüzgar

“Kıbrıs sorununun çözüm zamanı çoktan geldi. Şu an yapılan görüşmeler beni umutlandırıyor. Çözüm olsun ki artık Kıbrıs’ın kuzeyine de sistem ve düzen gelsin. Çözüm konuşulurken her iki tarafların da haklarını koruyacak bir anlaşma olmalıdır. Bu insanlar eskisi gibi bir arada yaşayabilir yeter ki dışarıdan yapılan müdahaleler sona ersin. Ben anlaşma olmasını istiyorum.”