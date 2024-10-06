Veysi Canateş birinci oldu

3’üncü Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı Merkez Lefkoşa’da yapıldı.

Birincilik ödülü Veysi Canateş’in, ikincilik ve üçüncülük ödülleri Elena Hristoya’nın olurken bu yıl ilk kez verilen “Süleyman Ergüçlü Özel Ödülü”ne Tevfik Ulual’ın eseri layık görüldü.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yıltan Taşçı Akademi iş birliğinde düzenlenen yarışmanın ödül töreninde konuşmalar da yapıldı.

Açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, etkinlikte yaptığı konuşmada Fotomaraton’dan çıkan fotoğrafların LTB’nin arşivine ve belleğine büyük bir zenginlik katacağını ifade etti.

Harmancı, bu organizasyonların artırılarak devam etmesinden yana olduklarını ve bir işin değerinin gelenekselleşmeye başladığında arttığını vurguladı.

Taşçı: Fotomaraton bir er meydanıdır

Yıltan Taşçı Akademi Direktörü Yıltan Taşçı, ise konuşmasında geçmiş yıllarda Fotomaratonu “er meydanı” olarak tanımladığını anımsatarak, bunun bazı kişiler tarafından çok iddialı bir söz olarak değerlendirildiğini anımsattı.

Photoshop programı kullanmadan 48 saat içinde teknik bir çekim yapmanın kolay olmadığını belirten Taşçı, er meydanı sözünün arkasında olduğunu yineledi.

Ödüller verildi, sergi açıldı

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Birincilik ödülünü alan Veysi Canateş ödülünü LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın elinden alırken, ikinci ve üçüncülük ödülünü kazanan Elena Hristoya ödüllerini Yıltan Taşçı ve Merih Akoğul’dan aldı.

Bu yıl verilen “Süleyman Ergüçlü Özel Ödülü”nün sahibi olan Tevfik Ulual’a bu ödülü Süleyman Ergüçlü’nün oğlu Ziya Ergüçlü verdi. Fotomaraton sergisi Merkez Lefkoşa’da 14 Ekim Pazartesi güne kadar ziyaret edilebilecek.

