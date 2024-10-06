Hayati önemi var

Ömer KADİROĞLU

Güneyden, kuzeye geçişlerde bir miktar azalma olsa da, özellikle Lokmacı’dan geçen turistler bölge esnafının ayakta kalmasını sağlıyor. Arasta esnafı “ufak tefek eşya alıyorlar, lokanta ve cafe’lere oturup yemek yiyor, kahve, bira içiyorlar ve çarşıya bir miktar para akıtıyorlar. Buna da şükrediyoruz” diyor.

Arasta bölgesinde binaların çok eskidiğini, gerekli bakım ve onarımın yapılmadığını vurgulayan bölge esnafı, yetkililerin tarihi eserlere önem vermemesinden yakınıyor.

Bölgenin 2003 yılına kadar kriz içinde olduğunu, çok sayıda iş yerinin kapandığını belirten esnaf, sınır kapılarının açılması sonrasındaki durumu şöyle özetledi:

“Sınır kapıları açıldıktan sonra gerek Kıbrıslı Rumlar, gerekse güneydeki yabancılar kuzeye geçmeye başladı.

Böylece kapanan dükkanlar yeniden açıldı. Bazıları yatırım yaparak işini geliştirdi. Ama belediye ve devlet eskimiş tarihi binalara karşı ilgisiz kaldı. Yıkılan yıkıldığı yerden kalsın misali, bakım ve onarıma harcama yapmıyor, turizmi ve esnafın ayakta kalmasını önemsemiyorlar. Bu durum bizleri üzüyor.”



