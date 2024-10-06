Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin başlattığı ‘emlakçı avı’ sürüyor. Kuzeydeki Rum mallarını satan, üzerine mülk yapan, satışına aracılık yapan herkesin peşine düşen Rum polis, tüm sosyal medya paylaşımlarını takibe aldı.

Bu kapsamda tespit edilerek tutuklanan İlona Lesko ve Melinda Ladanyi isimli Macaristanlı iki kadının kuzeydeki Rum mallarını ,Pile’deki Otthon Properties isimli şirket üzerinden satasına aracılık ettiği belirtildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre; iki kadın önceki gün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İki zanlıdan birinin Pile’de faaliyet gösteren Otthon Properties isimli Macar şirketinin internet sayfası aracılığıyla kuzeydeki taşınmaz mallarının satışının reklamını yaptığı belirtildi. Macar zanlılardan birinin ise “Otthon Properties” şirketinin sahibi olduğu kaydedildi.

Davaları zinciri

Politis gazetesi haberi “Kıbrıs Rum mallarının yağmalanması davaları çığ -Kıbrıs Rum topraklarının yağmalanması davaları zinciri” başlığıyla verdi. Gazete haberinde, Rum polisinin, iki Macar kadının tutuklanmasıyla, Kıbrıs Rum mallarının satışı konusundaki beşinci ciddi davayı araştırdığını yazdı.

Simon Aykut, Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat, Ewa Künzel olaylarının ardından polisin, iki Macar asıllı kişinin olayını araştırdığını yazan gazete polisin, iki Macar kadın hakkında, kuzeyde Kıbrıs Rum malları üzerine inşa edilen taşınmaz malların satışına karıştıklarını tespit ettiğini belirtti.

Gazete polisin, zanlılardan birinin kendi Facebook sayfası üzerinden, Pile’de faaliyet gösteren ve “Otthon Properties” isimli Macar şirketinin internet sayfası aracılığıyla kuzeydeki taşınmaz mallarının satışının reklamını yaptığını tespit ettiğini belirtti.

gazete, “Otthon Properties” şirketinin de yine KKTC’de faaliyet gösteren; Tatlısu, Esentepe ve Bahçeli’de inşaatlar yapan “Cyprus Properties” ile iş birliği yaptığının da belirlendiğini yazdı.

Pile’deki kahvede konuştu, Rum polisi duydu!

Gazete aynı şahsın, kısa bir süre önce Pile’deki bir kafeteryada yabancı bir çift ile kuzeydeki taşınmazlara yatırımla ilgili konuştuğunu, ayrıca yanında KKTC’deki turistik sitelere ait reklam materyallerinin bulunduğunu belirtti.

Macar zanlılardan birinin “Otthon Properties” şirketinin sahibi olduğunun da tespit edildiğini belirten gazete, bu şirketin internet sayfasından “Cyprus Properties” şirketine ait 9 siteden 6’sının reklamının yapıldığını da yazdı.

7 gün daha tutuklu kalacaklar

Habere göre polis, Macar kadınların birinin elektronik cihazlarında, “Cyprus Properties” şirketine yönelik çok sayıda ödeme makbuzu, şirket ile iki Macar kadın arasında anlaşma olan iki belgenin yanı sıra taşınmaz mal alım satımına ilişkin belgeler de tespit edildi.

Gazete, olayın daha da ayrıntılı araştırılması için Macar makamlarından iki şüpheliye ait banka hesaplarının verilmesi için ilgili prosedürler çerçevesinde Macaristan’a talepte bulunulduğunu yazdı.

Habere göre Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi, iki Macar hakkında 7 gün daha tutukluluk emri verdi.

Gazete ilgili haberinde iki Macar kadının fotoğraflarına da yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024, 02:52