Tümü karakolda

Abdullah SUİÇMEZ

Güzelyurt - Lefkoşa anayolu, Serhatköy mevkiinde sürat limitini aşan sürücüyü durduran polis, araçta yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis, sürücü ve araçta bulunan 4 kişiyi tutukladı.

Zanlılar soruşturma amaçlı Güzelyurt Polis Karakoluna götürüldü. Zanlılar yapılacak sorgulamanın ardından bugün mahkemeye çıkarılacak.

Polisten yapılan açıklamada 5 Ekim 2024 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa anayolu üzerinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında, sürat limitini aştığı gerekçesiyle bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Durdurulan araç sürücüsü I.S.’nin (E-25) şüpheli hareketleri üzerine, aracında yapılan aramada; hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gram ağırlığında madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntıları bulunan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan N.S. (K-25), L.K. (K-26), N.K. (K-24) ve V.T. (E-24) tutuklandı.

Zanlıların bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

