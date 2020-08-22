Tahliller korkuttu

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5 yerli, 3 ithal üründe limit üstü ya da tavsiye dışı kalıntı belirlendi

Tahliller korkuttu
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Tarım Dairesi, 14-20 Ağustos tarihleri arasında 5 yerli ve 3 ithal üründe limit üstü ya da tavsiye dışı ürün belirledi.
Tarım Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirildi.
Açıklamada, numune alınan 31 ithal üründen 28’inin temiz olduğu, 3’ünde ise Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiği belirtildi.
Öte yandan, 32 yerli üründen 27’sinin temiz olduğu belirtilirken, 2 yerli üründe, Limit Üstü Bitki Koruma, 3 üründe ise Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiği açıklandı.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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