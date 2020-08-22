Mezuniyet töreni yapıldı

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019-2020 Yaz Akademik Dönemi tamamlandı.

Verilen bilgiye göre Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da mezuniyet töreni düzenlendi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli yaptığı konuşmada, öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi’nin fakülte ve laboratuvarlarında bilim insanları ve sanatçılar ile bir araya gelerek, deneyler yaptığını, merak ettiklerini sorduklarını, takım çalışmaları ile ürünler geliştirdiklerini, yapay zeka, kodlama gibi pekçok bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik konularını deneyerek - eğlenerek öğrendiklerini anlattı.