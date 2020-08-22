‘Hayalet Şehir’ açılışa hazırlanıyor

KKTC, 46 yıldır kapalı olan Maraş Bölgesi'ni açmaya hazırlanıyor. Başbakan Ersin Tatar, "Kapalı Maraş mutlaka açılacak. Envanter çalışması hemen hemen bitti açılma sürecine girdik" açıklamasını yaptı.

Başbakan ve UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu.

Tatar, TRT ile BRT’nin ortak canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu ve “KKTC toprağı Kapalı Maraş mutlaka açılacak. Artık ezber bozuldu. Özellikle müzakere sürecinin olmadığı bu aşamada Kapalı Maraş'ın açılması kaçınılmaz. Kapalı Maraş'ın açılması, hem insan hakları, hem de ekonomik açıdan şart” diye konuştu.

Maraş’ın açılmasına yönelik çalışmaların hemen hemen tamamlanmak üzere olduğunu ve bu saatten sonra açılma sürecine girileceğini söyleyen Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’na Maraş’la ilgili 300'e yakın başvuru yapıldığını ve başvuruların değerlendirileceğini de kaydetti.

Rum Yönetimi ile bir görüşme sürecinin gündemde olmadığını dile getiren Tatar, kendilerine kapılarını açık tuttuklarını ve kırmızı çizgilerinin korunacağı bir anlaşma istediklerini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştiren ve “Crans Montana’da gereksiz tavizler vermekle” suçlayan Tatar, orada uzlaşılan unsurların geçerliğini yitirdiğini de belirtti ve Türkiye’nin garantörlüğünden asla taviz vermeyeceklerini söyledi.

Maraş Türk toprağıdır

Taşınmaz Mal Komisyonu’na Maraş’la ilgili 300’e yakın başvuru olduğunu, görüşülerek adil bir düzenlemeyle mülk sahiplerinin haklarının iade edileceğini dile getiren Başbakan Tatar, “Maraş Türk toprağıdır, GKK tarafından korunuyor, halkımız da Maraş’ın açılmasını destekliyor” dedi.

Gelişmekte olan Mağusa’nın Kapalı Maraş’a kadar yayılmasının KKTC’yi ekonomik anlamda daha fazla güçlü kılacağını da belirten Tatar, halkın bu yönde irade ortaya koyduğunu, bundan sonra KKTC’nin tüm dünyaya tanıtılması gerektiğini söyledi.

Tatar, Maraş’ın açılmasının uluslararası hukuka aykırı olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtlarken de, Rumlar ve AB’ye göre KKTC’nin tümüyle uluslararası hukuka aykırı olduğunu ancak Türkiye’nin KKTC’yi tanıdığını, Kıbrıslı Türklerin de güneyde çok mal bıraktığını, esas olanın insanların yaşam hakkı olduğunu, diğer meselelerin sonra geldiğini kaydetti.

Eski sahiplerine iade yapılacak

Başbakan Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ın Gazimağusa’nın bir parçası ve KKTC’nin egemenliğinde olduğunu vurgulayarak, Kapalı Maraş’ın Vakıflar İdaresi’nin haklarına halel gelmeden eski sahiplerine iadesinin insan hakları bakımından da kendilerinden beklenen olduğunu ifade etti.

Akdeniz'in gözde mekânıydı

Kıbrıs'taki Maraş bölgesi, Akdeniz'in gözde turizm mekânlarından biri, Hollywood yıldızlarının uğrak yeriydi. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra yerleşime kapatıldı. Askeri bölge ilan edildi.

Hükümet, Kapalı Maraş bölgesini yeniden yerleşime açmak için geçen yıl envanter çalışması başlattı.

Maraş, 1963-1974 yılları arasında en hareketli günlerini yaşadı. Maraş'taki otellerin 12 binden fazla yatak kapasitesi bulunuyordu. Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli de bu bölgedeydi. 3 buçuk kilometre uzunluğunda altın rengi kumsalıyla, dünyaca ünlü yıldızların tatil için ilk tercihiydi.

Şimdilerde hayalet şehre dönen Maraş'ın caddelerindeki dükkanlar dünyanın en lüks markalarına ev sahipliği yapıyordu. Lüks otomobil markalarından en pahalı mücevhercilere kadar her şeyin satıldığı bu mağazalar, o günlerin ihtişamından izleri hala taşıyor.

8 bin 400 bina bulunuyor

Kapalı Maraş bölgesinde konut ve iş yerlerinden oluşan 8 bin 400 bina bulunuyor. Bölgede 21 banka şubesi, 99 eğlence mekanı da vardı. Tüm bu yapılar 5,5 kilometrekarelik alanda yer alıyordu.