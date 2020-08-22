Sıkı kurallar uygulanacak

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu ile Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, yeni eğitim yılında alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Eğitimciler ve öğrencilere yönelik çok sayıda test yapılacağı, tüm kademedeki öğrencilerin öğrenimlerinin, katı protokollerle birlikte fiziksel katılımıyla olacağı belirtildi.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu’nda karar verilen tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yoannu, özel parti, doğum günü veya plaj partileri gibi evlerdeki ve diğer kamu alanlarındaki toplu buluşmaların 50 kişiyle sınırlandırılacağını, yeme içme yerlerindeki kişi sınırlandırma sayısının ise aynı kalacağını ifade etti. Düğün ve vaftiz törenleri gibi kalabalıkların toplandığı yerlerin ise 350 kişiyle sınırlandırıldığını ifade eden Yoannu, alınan tedbirler kapsamında kokteyl, kutlama ve tebriklere yönelik insan akışının saatte 250 kişiyi geçmemesi gerektiğini söyledi. Yoannu, festival, konser, panayır gibi etkinliklerin yapılmasına izin verilmeyeceğini, sadece açık hava etkinliklerine izin verileceğini belirtti.

Tedbirler 15 Ocak’a kadar geçerli

Yoannu, tedbirlerin 15 Ocak tarihine kadar geçerli olacağını belirtirken, okullardaki testlere ve büyük buluşmaların/toplanmaların olduğu yerlerdeki rastgele testlere de devam edileceğini söyledi. Alınan tedbirler kapsamında, yurt dışına seyahat eden ve yolculuktan birkaç gün sonra testi pozitif çıkan kişilere, seyahatten döndükleri zaman 7 gün içerisinde yeniden test yaptırılmasının tavsiye edildiği de ifade edildi.

Prodromu: Katı protokoller uygulanacak

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ise dün alınan kararlarla ilgili yaptığı açıklamada, tüm kademedeki öğrencilerin öğrenimlerinin, katı protokollerle birlikte fiziksel katılımıyla olacağını belirtti. Prodromu, 6 yaşından itibaren yapılması gereken, uzmanların da bahsettiği talimatlara göre, maske kullanımının tüm öğrenciler için zorunlu olduğunu da ifade etti. Velilerin ve toplumun konu hakkında bilgilendirileceğini ifade eden Prodromos, eğitimciler ve öğrencilere yönelik çok sayıda testin de yapılacağını söyledi.