Eğitim için İstişare sürecek

Yılmaz YAKAR

Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Rektör yardımcıları tarafından karşılanan Başbakan Tatar ziyarette, üniversitelerin açılma süreci ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Başbakan Ersin Tatar ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, DAÜ’nün eğitim alanında lokomotif olmaya devam ettiğini vurgulayarak, DAÜ’yü başarılarından dolayı kutladı.

Pandemi sonrası DAÜ’nün fikirlerinden de dönem dönem faydalandıklarını söyleyen Tatar, “Ne derlerse desinler bu pandemi süreci KKTC’de başarıyla yönetilmiştir” dedi.

1 Temmuz’dan önce yaklaşık 2 ay kadar hiçbir vakaya rastlanmadığını ifade eden Tatar,

1 Temmuz’dan sonra ekonominin sürdürülebilmesi için dünyanın her yerinde olduğu gibi dışa açılmak gerektiğini vurguladı.

Başbakan Tatar, “Süreci bu şekilde yönettiğimize göre algıyı o yönde oluşturmamız lazım. Burası temiz, korunmuş ve güvenlikli. Dolayısıyla öğrencilerimizin de plan ve program içinde döneceği ve eğitimlerine devam edeceği bir sürecin sürdürülmesi ve geliştirilmesi lazım. Ekonomik olarak gücümüzü kaybetmememiz ve eski noktalara gelebilmemiz için bu süreci başarılı bir şekilde ve mantıklı şekilde sürdürmemiz gerekmektedir” dedi.

Öğrenciler belli bir periyotta gelmeli

Üniversite rektörleriyle, öğrencilerin dönüşüne ilişkin programlar hakkında istişarede bulunduklarını ve istişareyi sürdürdüklerini belirten Başbakan Tatar, 3-5 gün içerisinde binlerce öğrencinin gelmesinin doğru olmayacağını belli bir periyot ve program olması gerektiğini kaydetti.

Öğrenciler geldikten sonra da hem kendileri hem toplum için belli tedbirler alınabileceğini, gerekirse üniversite kampüslerinde belli bir süre karantinada bulundurulabileceklerini söyleyen Tatar, eğitim sektörünün önemli bir sektör olarak KKTC’nin gayri safi milli hasılasına yılda 1 milyar dolar katkı yaptığını ifade etti.

Hocanın: Ziyaret memnuniyet yarattı

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, Başbakan Tatar’ın bazı görüşlerini kendileriyle paylaşmak üzere DAÜ’yü onurlandırdığını belirterek, kendilerinin de bazı bilgileri sunma fırsatı yakaladıklarını söyledi.

DAÜ’nün yasa ile kurulmuş bir devlet üniversitesi olarak devletin desteğini her zaman yanında hissettiğini söyleyen Hocanın, Başbakan Tatar’ın mart ayından itibaren pandeminin başlamasıyla birlikte Bakanlar Kurulu kararları ve alınan önlemlerle tüm ülkeye olduğu gibi DAÜ’ye de güçlü destek verdiğini ifade etti.