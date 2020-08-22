Okullar 14 Eylül’de açılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1 Eylül’de online eğitime, 14 Eylül’de ise yüz yüze eğitime başlanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitime ne zaman ve nasıl başlanacağıyla ilgili kararlarını belirtti.

10 Mart’ta Covid-19 salgınıyla etkin mücadele edilmesine destek verilmesi adına okullara idari tatil verilmesi kararı alındığını anımsatan Çavuşoğlu, maaş kesintilerinin yapıldığı, idari tatil verildiği dönemde çalışan öğretmenlere teşekkür etti.

İdari tatil döneminde ve tüm yaz boyu Bakanlık olarak çalışmayı sürdürdüklerini, telafi sürecini hızlandırmak adına çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, 1 Temmuz sonrasında da beklenen gelişmelerin yaşandığını, öngörülerinin doğru çıktığını, çıkan pozitif vakalar bulunduğunu söyledi.

Bu durum ışığında eğitim konusunda bakanlığın tek başına karar alamayacağını, dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu ile istişarelerde bulunduklarını anlattı.

Bu çerçevede 42 sayfalık “Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu 2020-21” isimli kılavuz kitapçık hazırladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, bu kitapçıkla birlikte cevaplanmayan hiçbir soru kalmadığını dile getirdi.

Bu kitapçığın tüm velilere dağıtılacağını belirten Çavuşoğlu, böylece velilerin başvuracağı bir el kitapçığı olacağını anlattı.

Okullara asılmak üzere posterler de üretildiğini söyleyen Çavuşoğlu, okullara teslim edilmek üzere ateş ölçme cihazları alındığını, her öğrenciye verilmek üzere, 50 bin el hijyen jeli ve maske sağlanacağını, okul idarelerine verilmek üzere Sağlık Bakanlığı’ndan çok sayıda, maske, dezenfektan, temizlik malzemesi gibi ürünlerin teslim alındığını dile getirdi.

Dönüşümlü eğitim sistemine geçilecek

Çavuşoğlu, bu tedbirlere ek olarak seyreltilmiş, dönüşümlü eğitim sistemine geçileceğini, bu modelde öğrencilerin bir gün okula gidip bir gün gitmeyeceğini ve sınıflarda 20’den fazla öğrenci olmayacağını, her sırada bir öğrencinin oturacağını kaydetti.

Eğitim kayıplarını telafi etmek için müfredatta düzenlemeler yapıldığını belirten Çavuşoğlu, öğrencilerin ve ailelerin beklentilerini cevaplamak için de çalıştıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, okulların 1 Eylül’de açılmasının planlandığını ve kendilerinin buna hazır olduğunu ancak Sağlık Bakanlığı’nın 1 Eylül’ün erken olabileceği yönünde bir görüşü olduğunu, bu çerçevede yeniden yaptıkları toplantı sonucu okulları Sağlık Bakanlığının önerdiği tarihte açma kararı aldıklarını söyledi.

Öğretmenlere, şoförlere ve yardımcı annelere de test

Çavuşoğlu, bu çerçevede e-nabız sisteminin yansımalarının takibi, sınır kapılarından ülkeye girenlere rastgele (random) testlerin sonuçları, öğretmenlerin, şoförlerin ve yardımcı annelerin testlerinin sonuçlarına da bakarak, yüz yüze eğitimin 14 Eylül’de başlamasına ve 1 Eylül itibariyle online eğitimin başlamasına karar verildiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, tüm okullarda öğrencilerin ateşlerinin ölçüleceğini, seyreltme işleminin gerçekleştirileceğini, risk grubunda olan öğrencilerin ve öğretmenlerin evde kalması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını, öğrencilerin mazeret izinlerinin düzenleneceğini, öğretmenlerin ödeneksiz olarak izin almaları önündeki engellerin kaldırılacağını belirtti.

Online eğitim için altyapı yeterli

Çavuşoğlu, öğretmenlerin geliş gidişleri dahil tüm yetkinin okul müdürlerine bırakılacağını, yerinden destek bakış açısında destek verdiklerini, buradaki hedefin üretkenliği motive etmek olduğunu, bunun dışında davranılırsa gerekli müdahalelerin yapılacağını söyledi.

Okullardaki tüm imkanların öğretmenlerin sınırsız ve mekan tespiti olmadan kullanımına açıldığını dile getiren Çavuşoğlu, on-demand eğitim sistemi için gerekli adımları attıklarını, Açık Kaynak Kodlu Moodle, Uzaktan Eğitim Sistemi’nin okullara sağlanacağını anlattı.

Öğretmenlere hizmet içi eğitim verildi

Çavuşoğlu, online eğitim için altyapılarının yeterli olduğunu da vurgulayarak, öğretmenlere geçen yılın yüz katı hizmet içi eğitim verildiğini belirtti.

Eğitim hakkının yaşam hakkının önüne geçemeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, öte yandan şartlar uygun olursa eğitimde seyreltmeden her gün eğitime de geçilebileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, normalleşmeye göre takvimin belirleneceğini ve eğitimde kayıpların telafi edileceğini kaydetti.

Üniversitelerde eğitim 1 Ekim’de

Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında 2020-2021 öğretim yılında kayıt yapacak öğrencilere 500’er TL hibe yapılacağını anımsatan Çavuşoğlu, üniversitelerde eğitime 1 Ekim’den itibaren geçilmesinin planlandığını söyledi.

Tüm kararların YÖK’le uyumlu halde alındığını söyleyen Çavuşoğlu, yüzde 40 online, yüzde 60 yüz yüze eğitim modelini 30 Ocak’a kadar uzattıklarını ifade etti.

Öte yandan mücbir sebep olması halinde yurt dışından gelecek öğrencilere özel uygulamalar yapılacağını, yüzde 60, yüzde 40 uygulamasının öğrenciler lehine esnetilebileceğini dile getiren Çavuşoğlu, “Önceliğimiz öğrencilerin mağdur olmamasıdır” dedi.

Pilli: Gecikme veya kayıp yaşanmadı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, okulların her zaman 15 Eylül’de açıldığını, bu çerçevede aslında bir gecikme veya kayıp yaşanmadığını söyledi.

Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın 7/24 halkın sağlığını korumak için çalıştığını belirtti.

Okulların 1 Eylül yerine 14 Eylül’de açılmasında hedefin 21 gün kuluçka süresiyle durumu daha iyi analiz etmek olduğunu kaydeden Pilli, rastgele testleri de artırarak önlerini daha iyi görebilmek için bu kararı aldıklarını anlattı.

Pilli, okullar açılmadan mümkün olduğunca fazla öğretmene test yapılacağını ifade etti.

Covid-19 sürecinin en iyi şekilde götürüldüğünü anlatan Pilli, “Okulları açmıyoruz diye bir şey yoktur. Okulları en iyi tedbirleri alarak açacağız” dedi.