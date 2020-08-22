Bölgede durum tehlikeli

Doğu Akdeniz ve Ege’de şekillenen durumu “endişe verici, çok karmaşık ve tehlikeli” bulduğunu açıklayan Yuannis Kasulidis “Türkiye yaptırımlarla sarsılacak bir ülke değildir” diyerek, hayal aleminde yüzenleri uyardı.

Alithia gazetesi, Kasulidis’in yaptığı açıklamayı “Yuannis Kasulidis: Türkiye’ye Ciddi Yaptırım Uygulayacaklarından Emin Değilim” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre; “Türkiye, Doğu Akdeniz’deki ihlalleri yüzünden TPAO’nun iki yetkilisine yapılana benzer yaptırımlar ile sarsılacak bir ülke değildir” vurgusunu yapan Kasulidis, Yunanistan’ın AB Dış Konular Konseyi’nin olağanüstü toplanmasını talep etmesine ve bu toplantının yaratacağı etkilerin öngörülme şekline itirazını şu cümlelerle dile getirdi:

“Türkiye’nin sarsılabilmesi için, Türk ekonomisi için tehlikeli olan bu ekonomik konjonktür içerisinde, ciddi ekonomik yaptırımlar uygulanması gerekir. Peki, yaptırım dayatmaya hazırlar mı? Ben o kadar emin değilim. AB, hiçbir şey dayatamadığı için ne kadar etkisizleşmiş görünürse Türkiye

o kadar cesaretlenir. Hiçbir şey olmasa da Türkiye’ye bu cesaret verilmese daha iyiydi.”

Kasulidis, Rum Yönetimi’nin çabasını ve Türkiye’nin sözde Rum MEB’indeki faaliyetlerini “çok karmaşık” diye niteleyerek şu izahta bulundu:

“Herkesin, bir savaşın tetiklenmesi tehlikesini bertaraf etmek için çaba harcadığı Türk-Yunan diyaloğunun aksine, olgular çok farklıdır. Bir diyalog tek yol olduğunda, Türkiye de Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımadığı için muhatap almadığına göre tek yol, meselenin otomatikman, Kıbrıs sorununun halli yoluyla çözülmesidir. Bu nedenle, işgal bölgelerindeki seçimden sonra müzakere masasına dönmemiz gerekecek.”

Kapalı Maraş açılacak

Yuannis Kasulidis, Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresi altında yerleşime açılması planının uygulanacağı kanaatini de ortaya koydu ve bütün bunların, Ada’daki fiili durumun statik olmadığının göstergesi olduğuna dikkat çekti. “Güvenlik Konseyi bu eylemi kınıyor ama planlamalar hayata geçirildikten sonra bunun ne önemi var?” diye sordu.