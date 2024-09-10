Tiryakilere kötü haber

Sigara fiyatlarına 6 TL zam geldi. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Bu kapsamda, Marlboro, Parliament ve Muratti gibi markaların dahil olduğu Philip Morris grubuna 6 TL zam geldi.

Heets çeşitlerinin yeni fiyatı 70 TL, Fiit çeşitlerinin yeni fiyatı 67 TL, Terea çeşitlerinin yeni fiyatı ise 71 ile 74 TL arasında değişiyor.

Yapılan zam sonrası Philip Morris sigara fiyatları güncel şu şekilde:

Marlboro Red: 71 TL

Marlboro Gold: 71 TL

Marlboro Touch Aqua: 71 TL

Marlboro Touch Blue: 71 TL

Marlboro Touch Grey: 71 TL

Parliament Blue: 72 TL

Parliament Ablue: 72 TL

Parliament Aqua Hybrid: 72 TL

Parliament X-Slims: 72 TL

Muratti Rosso: 70 TL

Tütüne de zam

Marlboro'nun tütün çeşitlerine de zam geldi. Buna göre, Marlboro Gold RYO 25 gram 63 TL, Marlboro Gold RYO 45 gram ise 109 TL'ye yükseldi.

