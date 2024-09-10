Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne İlçesi Mazbata töreninde partililer ile bir araya geldi.

Dayanışma gecesinde yaptığı konuşmada ileriye dönük önemli mesajlar veren Üstel, birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, daha fazla hizmet için yollarında devam edeceklerini söyledi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Girne İlçe Başkanlığının Acapulco Hotel’de düzenlediği dayanışma gecesinde partililer ile bir araya geldi. Partililer, 5 bin kişilik salona sığmadı. Başbakan Ünal Üstel, partililer tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Girne’de ilçe kurulları ile partililer Üstel’e verdikleri desteği gözler önüne serdi.

Dayanışma gecesinde ileriye dönük önemli mesajlar veren Üstel, kurultay sonrasındaki süreçte daha çok çalışıp, daha çok hizmet vereceklerini söyledi. Üstel “Sizlerin ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle ülkemizi daha ilerilere taşıyacağız” dedi.

