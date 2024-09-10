Yasalar böyle

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yaptıktan sonra polise teslim olan Suriyeli 27 yaşındaki Abdulaziz Hassan ile 18 yaşındaki Seher Elmahmod hakkındaki dava karara bağlanırken, sanıkların evli olmadığı anlaşıldı.

Kuzeye geçtikten sonra polise giderek, teslim olan ve evli olduklarını söyleyerek, ülkelerine gönderilmeyi talep eden 2 çocuk annesi olan Seher Elmahmod ve Abdulaziz Hassan’ın daha az ceza almak için bu yola başvurdukları öğrenildi.

Askeri Mahkemede yargılanan sanıklardan Abdulaziz Hassan 2 ay, Seher Elmahmod ise 12 gün süreyle hapis cezasına çarptırıldı.

28 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, davaları görülünceye kadar 8 gün süreyle öğrenci yurdunda kalmasına emir verilen Seher Elmahmod’un cezasının süresinin dolduğu, Türkiye’ye gönderildiği belirtildi.

Ne olmuştu

Suriye uyruklu Abdulaziz Hassan ve Seher Elmahmod bir ve dört yaşlarındaki 2 çocukla 25 Ağustos 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Ledra Palace Sınır Kapısı civarından birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmıştı.

Sanıklar daha sonra Lefkoşa Adli Şubeye giderek teslim olmuştu.

İfadelerinde evli olduklarını söyleyen Abdulaziz Hassan ve Seher Elmahmod, güneyden dönmelerinin nedeninin ülkelerine gitmek olduğunu söyleyip, geri gittmek için yardım istemişti.

Soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalan Abdulaziz Hassan ve Seher Elmahmod 28 Ağustos 2024 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılmıştı.

Mahkeme, 8 aylık hamile olan Seher Elmahmod’ın çocuklarıyla birlikte yıldız öğrenci yurdunda, Abdulaziz Hassan’ın ise cezaevinde 8 gün süreyle tutuklu beklemesine emir vermişti.