43 milyon Euro’luk dava

Kuzey Kıbrıs’taki 60 parça Rum arazisine 43 milyon Euro değerinde gayrimenkul yapıp sattığı iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklu yargılanan Simon Mistriel Aykut dün mahkemeye çıkarıldı.

Rum Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan ve aleyhinde 124 suçlama bulunan Aykut, 2 Kıbrıslı Rum avukat ve bir Kıbrıslı Türk avukat tarafından temsil edildi. Ayrıca bir İsrailli avukat da duruşmayı izledi. Tüm tarafların hazır olduğu duruşma tercüman eksikliği nedeniyle ertelendi. Aykut’un davası 27 Eylül'de görüşülecek.

Aykut, Haziran ayında kuzeyden güneye geçmeye çalışırken tutuklanmıştı.

Afik Group bir yıl önce takibe alınmıştı

Cyprusmail’de yer alan habere göre; kuzeyde çoğu Rum toprağı üzerinde olduğu iddia edilen çeşitli inşaat projelerini gerçekleştiren Afik Group, Güney Kıbrıs Barosu Başkanı Hristos Klerides'in Afik Grubu İcra Kurulu Başkanı Afik Yaacov'u temsil ettiğinin ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti.

O dönem bir hükümet yetkilileri, Cyprus Mail gazetesine yaptıkları açıklamada, davayı dikkatle takip ettiklerini söylemişti.

Yaacov'un, Klerides'in avukatlık bürosunun bulunduğu adreste, Danilen Ltd. adlı bir şirketi Lefkoşa'da tescil ettirdiği belirtilirken, Politis, avukatlık bürosu ile Yaacov arasındaki iddia edilen bağlantının, avukatları denetleme ve kara para aklamayla mücadele düzenlemelerine uymalarını sağlama yükümlülüğünün bir parçası olarak ortaya çıktığını yazmıştı. Hukuk bürosu o dönem, kuzeyle ilgili konularda insanlara yardım etme ve kolaylaştırma yönündeki haberlerin veya büronun yasadışı faaliyetlerle herhangi bir bağlantısının " yanlış olduğunu ve kötü niyetli ve art niyetli amaçların sonucu" olduğunu belirtmişti.