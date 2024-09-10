Yüce Meclis hala tatilde

Ömer KADİROĞLU

Uzun yaz tatilinin ardından özel okullar dün yeni ders yılına başlarken, devlet okullarının bir hafta gecikmeli olarak 16 Eylül’de açılacağı belirtildi. Tatil süresinin uzun olduğunu söyleyen vatandaşlar ‘Yüce’ meclisin hala tatilde olmasına anlam veremiyor. Meclisin 1 Ekim’de açılacak olmasını değerlendiren vatandaşlar “ülkede bu kadar sorun varken meclis tatilinin bu kadar uzun olması hem üzücü hem düşündürücüdür” diyor.

Siyasete olan güvenin sarsıldığını belirten vatandaşlar, ülkenin en ciddi sorunlarını sıralarken, pahalılığı ilk sıraya yükseltti. Dar ve sabit gelirli vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığına dikkat çeken vatandaşlar, pahalılığı önleyici önlemlerin alınmadığını, ülkenin denetimsiz bırakıldığını belirterek, tüm sorumluluğunun siyasette olduğunu iddia ediyor.

Ne dediler?

Eftal Cüneyt

“Özel okullar açıldı, pazartesi de devlet okulları açılıyor ancak meclis üç aydan fazla tatil yapıyor. Gerçi meclis açık olsa da bunlar meclise doğru düzgün gitmiyor. Millet hayrına değil tüccara veya zengine çalışıyorlar. Okullar açılıyor ve her şey ateş pahası. Kırtasiye malzemeleri ve kitaplar çok pahalı. Pantolon bin 200 lira, T-shirt 690 lira. Halkın hayrına çalışsın diye beklediklerimiz yurt dışlarında geziyor ve 90 günden fazla tatil yapıyor. Benim artık bunlardan tek bir beklentim var o da bir an önce çekip gitmeleridir.”

Hasan Göktaş

“Okullar açılıyor ancak meclis 1 Ekim tarihine kadar tatilde olmaya devam edecek. Çok uzun çalışıyorlar diye tatillerini de uzun yapacaklar ki aldıkları paraları yesinler!. Bu tatil süresi çok uzun ve bence Eylül başında onların da meclise çalışmaya gelmeleri gerekiyor. KKTC’de siyasilerin halk ve ülke yararına yaptıkları bir çalışma göremiyorum. Torpil, adam kayırma ve pahalılık dışında bir şey göremiyoruz. Tutturdular bir istikrar söylemidir de gidiyor. Hangi istikrar? Benim bunlardan tek bir isteğim var şu anki mevcut hükümetin bir an önce gitmesi.”

Mustafa Muhtaroğlu

“devlet okulları Pazartesi açılıyor ancak meclisin tatili devam ediyor. Bu kadar uzun süreli tatil doğru değil ancak bir şey söylemeye gerek yok. KKTC’de siyasilerin ülkeye ve halka verdikleri hizmetlerden pek fazla memnun değiliz. Yollarımız, elektrik sorunu ve benzeri sorunlar var ve beklentimiz bir an önce bu sorunların çözülmesi ve daha iyi bir hale getirilmesidir.”

Emrah Karagöl

“Okullar açılıyor ancak meclisin 90 günlük tatili 1 Ekime kadar devam edecek. Bence okullarla birlikte meclisin de açılmış olması gerekiyor. KKTC’de siyasilerin ülke için veya ülke insanı için verdiği hizmetlerden her zaman değil ancak zaman zaman memnun oluyoruz.”

Kemal Sedat

“Reşat Akar her gün söyler her gün anlatıyor ancak kimse anlamıyor. Bir ülke kötü durumdayken meclisinin 90 gün tatil yapması normal değildir. Okullar açılıyor bir sürü sıkıntı varken meclisin 1 Ekim tarihine kadar izinli olması kabul edilir değildir. Hayat pahalı olmuş, okullar açılıyormuş, insanlar alışveriş yapamıyormuş kimin umurunda. KKTC’de siyasilerin halka ve ülkeye verdiği hizmetlerden hiç memnun değiliz. Yolları mı söyleyeyim, elektriği mi söyleyeyim, eğitimi mi sağlığı mı? Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun içine bir el atmazsa bunlar bu ülkeyi zor düzeltir.”

Muazzez Kırıktaş

“Okullar açılıyor ancak meclistekiler 1 Ekim tarihine kadar tatilde. Ülkeye karşı çok ilgisizdirler okullar açılmadan önce meclisin açılması ve eğitim yılı ile ilgili eksiklikler üzerine çalışmaları gerekiyordu. Meclis açık olduğu zamanlarda da çok fazla orada olmadıkları için olmamalarına alıştık. KKTC’de siyasilerin halka ve ülkeye verdiği hizmetlerden hiç memnun değiliz. Pahalılık aldı başını gitti ve maaşlarımız yetmiyor. Beklentimiz siyasilerin bir an önce o koltuklardan kalkıp çevrelerine bakmalarını istiyoruz.”

Kıymet Soykara

“Meclisin tatili 1 Ekim tarihine kadar devam edecek. Bir evvelden beridir bu böyle gidiyor. Okullardan sonra meclisin açılması doğru mu bilmiyorum. Bu konuda hiç böyle düşünmemiştim ancak meclis açık olsa da okullar için pek bir şey yapmayacaktır. Benim artık siyasilerden hiçbir beklentim yoktur. Ülkeye verdikleri hizmetlerden hiç memnun değiliz.”

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024, 10:16