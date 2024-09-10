Bizimkiler çok rahat

Ömer KADİROĞLU- Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın Arasta çarşısını ve oradaki tarihi bölgeleri her gün yüzlerce turist ziyaret ederken, Lokmacı’dan kuzeye geçen turistler okunamaz duruma gelen yön levhalarından, açıkta bırakılan elektrik tellerinden, kırık aydınlatma lambaları ve yıkılmaya yüz tutmuş binalardan rahatsız oluyor.

Çarşıda terk edilmiş binalar, kapatılan dükkanların dış cepheleri yıkılmaya yüz tutarken,

Arasta’daki güzergâhları gösteren tabelalar okunamaz hale geldi. Kırık aydınlatma lambaları, binaların dış cephesinden sarkan elektrik telleri çarşıyla yeterince ilgilenmediğini gözler önünde serdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler Dairesi, Vakıflar İdaresi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin işbirliği halinde bölgeye sahip çıkması gerektiğini belirten işletme sahipleri “hiç beklenmedik bir anda binalardan birkaç tanesi yere inecek ve altında kalan olursa bunun hesabı verilemeyecek” dedi.

Diyalog muhabirine konuşan bölge esnafı da bazı mülklerin yıllardan beri terk edilmiş olduğunu belirterek, bunlara acilen müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Esnaf ,ayrıca çarşıdaki tuvaletin bakımsız olduğunu, yön levhalarının yenilenmesi gerektiğini belirterek, “Turistlere rezil oluyoruz” dedi.