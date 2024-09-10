Bir kişi yaralandı

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde dün akşam meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç kafeye daldı, bir kişi hafif yaralandı.

Kazanın meydana geldiği sırada kafede dışarıda oturan müşterilerin olmaması facianın eşiğinden dönülmesine vesile oldu.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Ali Çınar (E-48), yönetimindeki YG 908 plakalı aracını park ettiği sırada, yanlışlıkla geri vitesi taktı.

Sürücü yeniden aracına bindiği sırada araç geri geri hareket etti. Bu esnada araçta yolcu olarak bulunan ve inmeye çalışan eşi Songül Çınar (K-40) yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Geri geri giden araç, Biiz Cafe isimli iş yerinin masa sandalye ve barına çarptı.

Kaza sonucu araç ve işletmeye ait eşyalarda hasar meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan Songül Çınar kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024, 10:06