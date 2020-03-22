Türkiye’nin köklü özel havayolu şirketi Onur Air, corona virüsü sonrası yaşanan gelişmeler sonunda tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı. 1800 personeline bir mektup gönderen Genel Müdür Teoman Tosun, “Bizlerle kalmayı ve zorlukları müştereken göğüslemeyi istediğiniz sürece yollarımızı ayırmayacağız” dedi.

1992 yılında kurulan ve uzunca bir süre Türkiye'nin en büyük özel havayolu şirketi olarak faaliyet gösteren Onur Air, corona virüsü nedeniyle tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Genel Müdür Teoman Tosun imzasıyla tüm personele gönderilen mektupta, “25 Mart 2020 itibariyle tüm uçuşlarımızı ikinci bir işara kadar maalesef askıya almak zorunda kaldık” denildi.

Mektupta, “Mevcut personelimizi, bizlerle kalmayı ve sorumlulukları, zorlukları müştereken göğüslemeyi istedikleri sürece bünyemizde muhafaza edeceğiz, yollarımızı ayırmayacağız. 19 Mart tarihinde Cumhurbaşkanımızın ülke çapında aldıkları tedbir ve destek paketinde şirketlere verilen “Kısa Çalışma Ödeneği” ve şirketimiz imkanlarının beraber kullanılması yolu ile çalışanlarımızı işten çıkartma veya ücretsiz izne çıkartma yöntemlerini kesinlikle tercih etmemiştir” denildi.

Tosun: 56 noktaya uçuyorduk

SÖZCÜ'ye konuşan Genel Müdür Teoman Tosun, mecburen bu kararı aldıklarını kaydederek özetle şunları söyledi:

* Bizim sefer yaptığımız noktaların çoğu Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ve Suudi Arabistan. Tüm bu ülkelerde uçuşlar durdu. Uçacak yer kalmadı.

* 26 uçağımız vardı. 11 uçak daha getiriyorduk. Sivil Havacılık'tan tescillerini yaptırdık. Depozitosunu verdik. Plana aldık. Ama maalesef durdurduk. Çünkü kontratlar devreye girdiği zaman bu sefer başka sorumluluklar geliyor. Bakım sorumlulukları geliyor. Olduğu yerde bıraktık. 11 uçağın sahibiyle anlaştık. Ama iki tanesini mecburen alacağız. Çünkü onları getirmek zorundayız. Dolayısıyla şu anda 26 uçak var 28 olacak. 1800'e yakın personelimiz var.

* 56 noktaya uçuyorduk. Antalya'ya turist taşıyan ikinci büyük şirkettik. Yurt dışında da bir şirket kurduk Holiday Europe diye. Bulgaristan tescilli. Orada da Avrupa Birliği imkanlarını kullanıyorduk. Almanya'nın en büyük acentesine iş yapıyorduk. Orada da durmak zorunda kaldık. Bu kötü durumu bir iki ayda atlatırız gibi geliyor.



Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2020, 04:54