Stok yapılıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Corona Virüsünün ülkemizde görülmesinin üzerinden 12 gün geçerken, vatandaşlar alışveriş için marketlere akın etmeye devam ediyor.

Gazimağusa’da güneşli ve güzel bir haftasonunun yaşandığı gün, sokaklar yine boş kalırken, süpermarketler alışveriş yapan vatandaşlar ile doldu. Süpermarketlere akın eden Gazimağusa halkı, alışveriş ihtiyacını giderirken, markette bulunan kasiyerlerin eldiven ve yüz maskesi gibi kurallara uyduğu gözlemlendi, ancak insanlar arasındaki mesafenin korunmadığı gözlerden kaçmadı.

