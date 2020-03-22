Üçü taburcu edildi

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Salamis Otel’de karantinadaki Alman vatandaşlarının karantina sürelerinin dolacağı 24 Mart Salı günü saat 00.00’dan itibaren temin edilen charter seferlerle ülkelerine geri gönderileceklerini ifade etti.

Üstel; halka, hükümetin aldığı tedbirlere güven duyarak riayet etmeleri çağrısında da bulundu.

Bakan Üstel, hükümetin Coronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirler ve özellikle karantina altındaki gerek Alman turistlerin durumu gerekse de KKTC vatandaşlarının karantina şartları hakkında açıklamalarda bulundu.

Üstel, açıklamasında şunları kaydetti:

“Küresel salgın haline gelen ve dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden Coronavirüs salgını ile ilgili olarak, hükümetimiz agresif ve radikal tedbirler almış, Bakanlar Kurulumuzca alınan bu tedbirler her an değerlendirip, gerektiği zaman daha ileri tedbirleri alma kararlılığındadır.

Hükümet olarak almış olduğumuz ve sadece toplum sağlığını gözeten tedbirler, Dünya Sağlık Örgütünce alınması elzem tedbirler kapsamında yer almaktadır. Ancak aldığımız bu tedbirlerin olumlu sonuçlar doğurabilmesi için, halkımızın bu alınan tedbirlere uygun hareket etmesi zorunluluğu bir gerçektir.

Turizm Bakanı Üstel, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının özverili ve meşakkatli hizmetleri sayesinde Covit-19 pozitif olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 3 Alman turistin önceki gün itibariyle tedavilerinin tamamlandığını, Covit-19 negatif olarak taburcu edildiklerini kaydetti.

“Taburcu edilen Alman vatandaşları Salamis Otel’de ülkelerine geri gönderileceği güne kadar misafir edileceklerdir” diyen Üstel, Salamis Otel’de karantina şartlarında bekletilen Alman vatandaşlarının da, karantina şartlarına uygun bir biçimde, bir birlerinden izole bir şekilde bekletildiklerini kaydetti.

Minnet alkışları devam etmeli

Ünal Üstel, canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarını gönülden tebrik ettiklerini dile getirerek, dün akşam saatlerinde sağlık çalışanlarına yönelik olarak başlatılan minnet alkışlarının devam etmesi konusunda da çağırıda bulundu.



Bir kişide daha Coronavirüs tespit edildi

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantinadaki Alman turistlerden bir kişide daha Coronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki vaka sayısı böylece önceki gün iyileşen 3 kişi hariç 31 oldu.

