Rum bakana göre sayı artacak 

Güney Kıbrıs’ta dün 9 yeni korona virüsü vakası daha saptandı ve sayı 84’e yükseldi.

Rum haber kaynakları, vakalardan birinin Baf Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir sağlıkçı olduğunu, ikisinin virüs taşıyan kişiyle yakın temas kuran kişiler olduğunu, dördünün yakın zamanda Avrupa ülkelerine seyahat eden kişiler olduğunu ve birinin de havayolu şirketi çalışanı olduğunu duyurdu.

Bu arada Kıbrıs Rum Kesimi’nde Coronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Rum Sağlık Bakanlığı’na göre, Baf Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada Covid-19 pozitif çıkan 70 yaşındaki erkek hasta Mağusa Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Hastanın son dönemde alkole bağlı karaciğer sirozu, akut hepatik yetmezlik, akut böbrek yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliği nedeniyle Baf Hastanesi’nde tedavi gördüğü açıklandı.

KKTC’de ise dün gece yapılan açıklamada taburcu olan 4 kişi haricinde vaka sayısının 32’ye çıktığı, bunlardan 4’ünün vatandaş olduğu belirtildi.

Bakan uyardı

Bu arada Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun, Güney Kıbrıs’taki vaka sayısında ilerleyen günlerde artış olacağı konusunda uyarıda bulunduğu, ancak bu sabah itibarıyla uygulamaya konulacak olan gerek uçuşların durdurulması, gerekse market ve eczanelerin çalışma saatlerine dair yeni genelgelerle, vakalarda azalma olmasını umduklarını söylediği bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre Yoannu, vatandaşlara virüsten korunmak için gereken tüm tedbirleri almaları ve evde kalmaları çağrısını yineleyerek, devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde 126 yatak oluşturulduğunu ve solunum cihazları da dahil, gerekli teçhizatların tümünün tedarik edildiğini belirtti.

Yoannu, ilaç stoklarının da yeterli olduğunu ve kimsenin endişe etmemesi gerektiğini ifade etti.

Yonannu; karantinaya alınan doktor ve hemşirelerin bulunması nedeniyle personel sıkıntısı yaşandığını ve yeni doktor ile sağlıkçı istihdamı için münhal açıldığını kaydetti.