Öğrencilerin tümü otellerde

Coronavirüs nedeniyle adaya dönüş yapmak isteyen öğrenciler 2 özel uçakla adaya getirildi. Diyalog’un elde ettiği bilgiye göre; ilk uçakla 168 öğrenci, ikinci uçakla da 21’i yetişkin gerisi öğrenci olmak üzere 168 kişi daha dün adaya geldi.

Öğrencilerin Malpas, Riverside ve Palm Beach otellerine yerleştirildiğini belirten yetkililer; KKTC devletinin 14 günlük karantina süresince otellere kişi başı 5’er bin lira ödeyeceğini söyledi.

Uçak ücreti olan kişi başı 350 Sterlin ise öğrenciler tarafından karşılandı.

Bu arada Türkiye’de eğitim gören 250-300 dolayında Kıbrıslı öğrencinin de adaya dönmek istediği, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yönde çalışma başlattığı belirtildi.

İngiltere’den gelen öğrenciler velilerin istekleri doğrultusunda otellere yerleştirilirken, Kredi Yurtlar Müdürlüğü’ne bağlı 6 bin kişilik yurtların tamamen boş olduğu kaydedildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da öğrencileri Ercan Havalimanında karşıladı. Özersay ardından öğrencilerin kalmak için gittiği ancak temiz olmadığı gerekçesiyle yerleşmediği yurt önüne gitti.

Özersay burada öğrencilere yaptığı açıklamada, yaşanan sıkıntıdan dolayı öğrencilerden özür dileyerek, Riverside Otelin ayarlandığını, sağlıkçılar, polis, ve Girne Kaymakamının oraya gittiğini, gerekli denetimin yapıldığını kaydetti.

Bir biçimde sıkıntının giderildiğini ifade eden Özersay, olağan bir dönemden geçmediklerini, bu yüzden yoğunluk içinde bazı sıkıntıların yaşanabileceğini ve bunu çözeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da öğrencilerin götürüldüğü yurt önüne giderek olayla ilgili bilgi aldı.

Özersay, öğrencilerin ülkelerine getirilmesinin hemen ardından; “Memleketin de, ailelerin de gözü aydın, evlatlarımız Londra’dan memlekete vardı... Birlikte başardık, emeği geçen herkesin emeğine sağlık” paylaşımını yapmıştı.

Ataser: Öğrencilere değil, konuma itiraz ettik

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “Biz öğrencilerimize karşı değiliz. Biz bu kadar otel boş iken neden şehrin tam ortasında, yerleşim alanlarına çok yakın ve hiçbir özel güvenliği olmayan bu otelin seçildiğini sorgulamak istedik. Neden ısrarla Alsancak’ın içinde yer alan ve yerleşim birimlerine çok yakın olan bu otel seçildi.

Sosyal medyada biz öğrencileri istemiyormuşuz gibi bir hava yaratıldı hemen. Oysa şu an bu öğrencilerin içinde benim öz yeğenim de var. Biz öğrencilere karşı değiliz, sadece dediğimiz neden bunca otel boş iken şehrin içinde, yaşam alanlarına çok yakın bu oteli tercih etti yetkililer? Bizim itirazımız otelin konumuna…

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2020, 03:11