Mücadeleye tam destek

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti dün almış olduğu kararla, onkoloji ve diyabet hastaları ile bebek bekleyen anne adaylarının rutin muayene ve tetkiklerinin ücretsiz gerçekleştirileceğini, ayrıca ülke dışından gelen öğrenciler ve yurttaşlar için Girne Üniversitesi’ne bağlı Beylerbeyi-Girne’deki Oasis Hotel’in, karantina oteli olarak devletin kullanımına, ücret talep edilmeksizin verildiğini duyurdu.

Verilen bilgiye göre, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in başkanlığındaki Mütevelli Heyeti’nin dün aldığı kararla, düzenli kontrol ve tetkikleri, güvenli ve hijyenik şartlarda kesintisiz devam ettirilmesi gereken hasta gruplarından onkoloji ve diyabet hastaları ile hamileler için YDÜ Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde ücretsiz hizmet verileceği bildirildi.

YDÜ Hastanesi’ne bağlı Güzelyurt ve Gazi Mağusa dispanserlerinden de alınabilecek hizmetler, rutin muayene ve laboratuvar tetkiklerini içeriyor.

“Bağışıklık sistemi diğer hasta gruplarına göre daha zayıf olan kanser hastalarına her zaman önem veren ve özen gösteren bir kurum olarak, içinde bulunduğumuz şu dönemde, onkoloji hastalarının kontrollerinin üniversite hastanelerimiz koşullarında sürdürülmesi gerektiği düşüncesindeyiz.” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, tüm onkoloji hastalarının muayene ve laboratuvar tetkiklerinin ücretsiz sağlanacağı bildirildi.

Oasis Hotel karantina için kullanılacak

YDÜ Mütevelli Heyeti’nin aldığı bir diğer karar, Girne Üniversitesi’ne bağlı Beylerbeyi’ndeki Oasis Hotel’in, yurtdışından gelen öğrenciler ve vatandaşlar için hastalığın kuluçka süresi olan 14 gün boyunca ikamet edeceği karantina oteli olarak kullandırılması yönünde oldu.

Buna göre otel karantina koşullarına göre hazırlanıp, devletin kullanımına verildi.

21 Mart tarihi itibarıyla KKTC’ye sadece KKTC vatandaşlarının girişinin sağlanacağı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, yurtdışından gelen öğrenciler ve vatandaşlar, karantina sürecini Oasis Hotel’de geçirebilecek.