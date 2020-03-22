Çok pişman

Suna ERDEN

Lefkoşa’da üzerinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri bulunan zanlı Mehmet Alkış tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Mehmet Alkış’ın 20 Mart tarihinde üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 1 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini belirterek söz konusu maddenin tahlile gönderileceğini ayrıca zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini belirterek 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin şahadeti üzerine söz alan zanlı pişman olduğunu söyleyip özür diledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.